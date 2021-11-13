中风叔脑长瘤 坚持卖报自立

乐天阿叔中风后仍坚持工作！虽曾五次开刀、患有脑肿瘤、半边身体行动不便须拄拐，但阿叔不愿只靠福利金度日，仍希望自力更生，每日凌晨3时就开摊卖报，积极生活10年如一日。

《联合晚报》报道，报贩胡木水（54岁）每日凌晨4点左右，就会卖出当日的第一份报纸。他笑说，有时候报纸都还来不及摆上桌面，老顾客就已经上门，熟门熟路地从他的推车上挑走一份《联合早报》。

胡木水的生活大部分围绕着他位于后港4道第682座的小报摊。每天凌晨1点多，他就会起身准备出门，拄着拐杖伞从万国一带的住家步行到摊位，买杯咖啡，然后与街坊邻居们寒暄片刻。

大约凌晨3时，报纸就会送到。他笑称自己还真睡不得懒觉，因为老顾客很早就上门：“我报纸还没摆好，他们就自己从推车上拿。”

胡木水早年曾尝试不同工作，但后来身体频频亮红灯，约10年前转行成为一名报贩。

他在2006年出现脑部血管堵塞，2008年动手术，2017年中风，右边的身子行动不便，从此必须拄拐。最严重的一次手术发生在2019年，他在家中突然感到头疼欲裂，被送院后才查出是脑瘤破裂。

他说：“当时查出两个脑瘤，一个破裂，现在我脑袋里还有一个，明年一月回去复诊。加上之前三次背部和盲肠手术，我一共开过五次刀。”

阿叔目前已可以提前获得部分公积金，他也领取一些社会福利金，但他仍希望自己能继续工作。他说：“一来可以支付医药费，手头会宽裕一些。二来我也很喜欢这份工作，可以和街坊们谈谈天，每天都很快乐。”

完整报道，请翻阅2021年11月13日的《联合晚报》。