新协立综合设施 打造特需者乐园

新协立综合设施（Enabling Village）为残障和特需人士提供职业培训和就业配对等服务，也提供全面的综合设施，方便残障人士使用。园区也对公众开放，是用餐休闲的好去处。

32岁的胡佩金从小就丧失了听力，这让她去很多地方都不太方便，特别是牙科诊所。她表示：“很多牙医都戴着口罩，这让我们很难理解牙医在治疗过程中试图解释的内容，沟通起来非常困难。”

在位于新协立综合设施（Enabling Village）的安微尼亚山仁爱牙科诊所，胡佩金第一次体验和感受到如此舒心的牙科服务。

“接待台的工作人员非常友好，说话缓慢而清晰，我可以明确知道他所表达的意思。拍X光也非常顺利，没有太多麻烦。更重要的是，价格是能够负担得起的，这让我有信心去看牙医，而不必担心可能无法支付费用。”

设于新协立综合设施内的牙科诊所可以让轮椅使用者直接“躺”在轮椅接受治疗。（图／新协立提供）

包容的社区空间

位于红山附近的新协立综合设施（Enabling Village）是新加坡首个致力于让残障和特需人士融入社会的包容性社区空间，由新加坡协助残障者自立局（SG Enable，简称新协立）管理，为残障和特需人士提供职业培训和就业配对等服务，也提供全面的综合设施，包括医疗诊所、超市、餐厅、健身房、多媒体教室、艺廊等。

所有的设施和服务都考虑到残障和特需人士的特别需求，更加便利和适用。诊所、超市、健身房、餐厅的出入口都更加宽敞，方便轮椅出入；产品的摆放也相对更低一些，坐轮椅的人士可以更加自如地看到和拿到他们所需要的物品；牙科诊室设有轮椅倾斜的平台，轮椅使用者可以直接“躺”在轮椅上接受治疗，不必转移到牙科椅上。

设计贴心的设施

园区的台阶式户外教室舞台融合功能与休闲为一体，台阶也同时是残障人的坡道，设计独特而具包容性。（图／新协立提供）

无论你是轮椅使用者，还是有视听障碍，在这里都能感受到家一般的自在。人行道通过平缓的坡道无缝连接，走道宽敞而方便。每个角落都设有方便轮椅进出的洗手间。

对于有视力障碍的人，这里有盲文地图。电梯、楼梯和洗手间的门上都有盲文，视障者也可以独立自由走动。触觉地板指示器放置在公共区域，视障用户可以独立导航。

以原有的建筑为基础进行功能性改造，新协立综合设施的建筑风格别具特色。户外利用高低差建设了特别的户外台阶教室舞台，形成一个户外聚集和活动的中心区域，台阶同时也是残障人的坡道。它的设计独特而具包容性，融合功能与休闲为一体，获得了许多国内外设计大奖。

这里还有一个Tech Able辅助技术中心，帮助提高意识并促进残障人士和雇主对辅助和信息通信技术的采用，以便他们能够独立学习、工作和玩耍。

Tech Able是私人、公共领域和社区民众三者建立合作伙伴关系的一个典范，它的成立基金由新电信（Singtel）、新科工程（ST Engineering）等公司和政府机构共同提供，并由新协立和SPD共同管理，目前已与许多机构合作，在新协立综合设施为特需人士用户提供先驱性试点和创新性解决方案。

新协立局长邱玉雯谈到：“新协立成功地将志同道合的合作伙伴聚集在一起，共同致力于推动创新和包容。”

如今，新协立综合设施旗下共有29个合作伙伴，已充分利用设施和空间，然而，还是经常接到其他合作请求。

设于新协立综合设施的Tech Able辅助技术中心。（图／新协立提供）

特需人士也能贡献社会

三水厨房（Samsui Kitchen）的董事洪建平在新协立开设了中央厨房，为特需人士进行餐饮业培训。他指出：“我们想让更多人知道，特殊人士有自己独特的天赋和才能，也可以做很多事情，在整个社会中发挥作用。”

大众用餐休闲好去处

公众可光顾有残障人士工作的咖啡馆和餐厅，也可在零售艺术画廊购买由自闭症人士设计的艺术品和各种商品。（图／新协立提供）

走进新协立，立刻感受到大自然的美好，满眼都是葱葱郁郁的绿色，景观设计充满了和谐感。

这里距离红山地铁站仅咫尺之遥，面向所有人开放。园区内的餐厅，大多数的服务和工作人员都是经过培训的特需人士，公众可在有残障人士工作的咖啡馆和餐厅用餐，也可在零售艺术画廊购买由自闭症人士设计的艺术品和各种商品。

来此感受一下绿意盎然的风景，品尝一下他们精心烹饪的食物，体验一下他们贴心的服务，顺便带回一两件设计感十足的手信，相信你一定会满意而归。

新协立综合设施是新加坡首个为残障和特需人士提供职业培训和就业配对等服务，也提供全面的综合设施的空间。（图／新协立提供）

新协立综合设施（Enabling Village）

地址：20 Lengkok Bahru, Singapore 159053（靠近红山地铁站）

网址：www.enablingvillage.sg

【本文由新协立综合设施（Enabling Village）呈献】