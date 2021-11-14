报业控股副执行长陈康威 下月中出任卫生部控股董事经理 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈可扬 发布 / 2021年11月14日 5:00 AM 报业控股副执行长陈康威对各种语文报纸上网后，成功扩大受众群体这一重大进展，感到特别自豪。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 新加坡报业控股副执行长陈康威将在12月7日离职，并从15日起出任卫生部控股董事经理。报业控股昨天（11月13日）发声明说，陈康威2015年2月出任华文媒体集团执行副总裁，隔年7月担任报业控股副执行长，从2017年4月开始也负责疗养院业务。陈康威负责的媒体业务涵盖四种语文出版的报纸、杂志，以及电台，也管理集团的疗养院业务、利达广场（Seletar Mall），以及汽车买卖网站sgCarMart。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 陈康威 报业控股 卫生部控股 一度生活绝望 马来女生被导师点醒学成后当义工 新协立综合设施 打造特需者乐园