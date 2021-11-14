报业控股副执行长陈康威 下月中出任卫生部控股董事经理

新加坡报业控股副执行长陈康威将在12月7日离职，并从15日起出任卫生部控股董事经理。

报业控股昨天（11月13日）发声明说，陈康威2015年2月出任华文媒体集团执行副总裁，隔年7月担任报业控股副执行长，从2017年4月开始也负责疗养院业务。

陈康威负责的媒体业务涵盖四种语文出版的报纸、杂志，以及电台，也管理集团的疗养院业务、利达广场（Seletar Mall），以及汽车买卖网站sgCarMart。