乌节路人潮回流 商联会：圣诞买气料好转

乌节路商联会说，乌节路的人流在最近一两周有所增加，到了周末人更多。它有信心今年乌节路的圣诞购物消费额会比去年高，昨天点亮的圣诞灯饰也有助于吸引人流。

霓虹璀璨的圣诞灯饰点亮了乌节路，营造出圣诞节的欢愉气氛。这条购物街的人潮自本月起逐渐回流，乌节路商联会相信，今年圣诞销量与去年相比将有所增加。

乌节路商联会执行董事吴令兴受访时说，乌节路的人流在最近一两周有所增加，到了周末人更多。“随着我国放宽餐馆用餐条例允许五名同住者同桌，以及本地人口当中85％已完成冠病疫苗接种，乌节路的访客已越来越多。”

商联会有信心今年乌节路的圣诞购物消费额会比去年高，昨天（11月13日）点亮的圣诞灯饰也有助于吸引人流。他说：“相较于去年，国人对进入商场的顾虑已减少。”

避开12月高峰期 有消费者提前购物

虽然距离圣诞节仍有约一个半月的时间，但乌节路的店家已迎来圣诞购物季，有消费者为避开12月购物高峰期的人潮，选择提前购物。

在义安城高岛屋售卖卡通品牌三丽鸥（Sanrio）的一名店员说：“从本月开始，平均每10名顾客中就有约八名是特意前来购买圣诞礼物的。”

在乌节门（Orchard Gateway）营业三年多的女性服装店Shop.Love.Play的高级主管吴裕琴（50多岁）说：“已有顾客前来购买圣诞礼物，我相信人潮在12月会更多，因为12月中旬才是圣诞购物的旺季，乌节路圣诞灯饰也会吸引一定的消费者。”

沈美君（34岁，金融业）正是为了避免12月的购物高峰期，昨日与丈夫和四岁儿子一同前往高岛屋购买圣诞礼物。

她说：“接近圣诞节时，人应该会更多，为了躲开更拥挤的人群，我11月中就开始买礼物。”

公益金办亮灯活动 与伙伴合作筹款

今年的“公益金乌节圣诞大街欢”（Community Chest Christmas on a Great Street）昨晚由哈莉玛总统和社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高主持亮灯仪式。

这个举办至明年1月2日的亮灯活动以“花开圣诞”（Christmas in Bloom）为主题，旨在提高人们对心理健康问题的关注，以及帮助有需要的人。

公益金会与合作伙伴合作，除了增进公众对心理健康等课题的认知，也呼吁大家捐款。例如，从即日起至12月31日，公众可通过扫描伊势丹百货公司收银台的二维码向公益金捐款。烘焙用品专卖店奋发和代理酒商保乐力加（Pernod Ricard）也会在下个月举办公益高级讲习班（charity masterclass)。所有善款将用于资助超过100个社会服务组织的200多个项目，受益者包括特需儿童、体障者和有需要的家庭与年长者。

国家福利理事会发言人说，公益金已通过亮灯活动筹得超过110万元。欲知更多捐款详情，公众可浏览网站www.comchest.gov.sg/clu2021。