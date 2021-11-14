欧洲多国收紧防疫措施 旅行社：旅客倾向到韩澳旅游

欧洲疫情升温，多个欧盟国家也相继收紧防疫措施，与我国有VTL的荷兰甚至下来三周实行局部封锁，旅行社指出虽然行程不受影响，但这两天观察到顾客询问转向澳洲和韩国，尤其韩国询问度增五成。

欧洲疾病控制中心周五将10个欧洲国家的疫情列为“须高度关注”，当中包括和我国有疫苗接种者旅游走廊计划（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）的荷兰。

荷兰从昨天起进入局部封锁三周，酒廊、餐馆、咖啡座、超市等须在晚上8时停止营业，售卖非必需品的商店和赌场及桑拿等则须傍晚6时关门。

欧美假期（EU Holidays）董事黄耀雄受访时说，下来三周公司有五个确定成行的团将出发到荷兰，不过这回的局部封锁影响不大，因为行程不会到晚上8时之后的时段，而他也观察到欧洲疫情升温后，旅客为安全起见不太会在晚上出门逛。

曾兄弟旅行社高级市场通讯经理黄正平说，公司在那三周没有出发去荷兰的团，而行程本来就没有夜间活动，大部分的餐食也已纳入行程，所以即使有团影响亦不大。

德国上个月将新加坡列为高风险区，12岁以下未接种孩童得隔离五天，而欧盟日前也将新加坡从安全旅行国家名单中移除，丹麦随即也规定新加坡入境要隔离至少四天。如今欧洲地区疫情升温，各国也加强各种防疫措施，难免也影响国人到欧洲，尤其欧盟国家的需求。

黄耀雄指出，这两天就看到一些顾客对前往欧洲存疑，而澳洲及韩国团的询问度明显增加，尤其韩国的增幅多达五成。

不过，整体而言欧洲团询问度仍高，因为想去的人会觉得跟团较安全。

完整报道，请翻阅2021年11月14日的《新明日报》。