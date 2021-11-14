东海岸公园摸黑搞派对 警方到场聚会人群作鸟兽散

五人堂食首周末，不少食肆爆满，东海岸也人满为患，有人甚至待到深夜，摸黑开派对，其中一组多达二三十人。

完成接种的公众从上周三（11月10日）起，同屋住户可最多5人一组出外用餐，餐饮场所如今也能播放预录的音乐。

新措施实施后的第一个周末，许多受访餐馆都表示预订增加，现场也满座，因此得忙着增加人手，检查食客的住址。不过，咖啡店、小贩中心目前仍仅限2人一桌堂食。

有一些公众迫不及待，选择自带食物、饮料等到户外场地聚餐。

一段12秒长的TikTok视频昨天（13日）在网上流传，拍摄者表示，昨天（13日）半夜12时左右经过东海岸公园时，发现一大组人在海滩上饮酒作乐。画面显示，有人做在沙滩边的桌椅上，附近的海边也站满一排人。其中一张照片显示，聚集了至少二三十人。

《新明日报》记者昨晚9时许走访时，海边各处都有许多组人聚集，最大一组超过12人。其中一人是从马国来新当侍应的曼恩（28岁），他透露昨天在本地工作最后一天，才和朋友一起临别聚会。

他说，到场的人都打过疫苗，也会分开小组就坐用餐。

还有一组人是一家四口，他们选择在附近打包后，坐在海边用餐，受访的父亲陈先生（35岁）表示：“我们选择晚上较少人的时候过来，见到大组人的话会尽量避开。”

警到场 聚会人群鸟兽散

警方到场，聚会人群鸟兽散，公园局也介入调查。

网民在视频中交代说，有警员来到大批人聚会的海边，众人见状赶快散去。

警方回复《新明日报》询问时证实，于昨天（13日）凌晨12时05分左右接获关于东海岸公园有人聚会的通报。

发言人说，警员到场时大部分人已经散去，有关可能抵触冠病19（临时措施）法令下的安全措施行为，已转交国家公园局调查。

完整报道，请翻阅2021年11月14日的《新明日报》。