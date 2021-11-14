染冠病推迟游轮游 竟要补近千元价差

夫妇计划10月底带父母乘游轮，出发前三天却因母亲确诊冠病被迫推迟行程。夫妇声称旅游平台却四次要求他们补价差，原本1340元的两人配套，竟需多付近千元。经《联合晚报》介入了解后，旅游平台已不另收费，并协助夫妇订了新行程。

黄春胜（38岁，营销业）与妻子沈秀姿（36岁，营销员）告诉《联合晚报》，为了庆祝结婚周年，同时带沈秀姿的父母一起出游，在9月底通过旅游平台客路（Klook）购买星梦邮轮的配套，两人配套的收费是1340元，四人同行要价2680元。