染冠病推迟游轮游 竟要补近千元价差 订户 文 / 陈昱嘉 摄影 / 李健玮 发布 / 2021年11月14日 2:32 PM 黄春胜通过旅游平台客路订购游轮配套，后来因岳母确诊得推迟行程，却指平台数次要求他补价差。（李健玮摄） 字体大小: 小 中 大 夫妇计划10月底带父母乘游轮，出发前三天却因母亲确诊冠病被迫推迟行程。夫妇声称旅游平台却四次要求他们补价差，原本1340元的两人配套，竟需多付近千元。经《联合晚报》介入了解后，旅游平台已不另收费，并协助夫妇订了新行程。黄春胜（38岁，营销业）与妻子沈秀姿（36岁，营销员）告诉《联合晚报》，为了庆祝结婚周年，同时带沈秀姿的父母一起出游，在9月底通过旅游平台客路（Klook）购买星梦邮轮的配套，两人配套的收费是1340元，四人同行要价2680元。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 客路 Klook 星梦邮轮 冠状病毒19 婚宴附近两男突袭 挥西瓜刀砍男宾客 嫁女外出客厅失火 80居民急疏散