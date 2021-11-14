入水池觅鱼失踪影 罕见三趾翠鸟遭鱼吞？

少见的候鸟三趾翠鸟在碧山宏茂桥公园出现，两天来引来数百名观鸟者排队围观，岂料三趾翠鸟昨午飞入水池猎物后，超过10分钟没有再浮出水面。三趾翠鸟吃鱼一辈子，这下恐已经遭遇不测，或可能被鱼吃了。

这起令众多赏鸟人士惋惜的事件发生在昨天（13日），地点在碧山-宏茂桥公园的莲花园（Lotus Garden）。

据悉，一只少见的三趾翠鸟（Black-backed kingfisher）星期五（12日）飞来莲花园，引来摄影爱好者纷纷前来观赏和拍照。三趾翠鸟主要来自印度、斯里兰卡亚洲等地的候鸟，它外形娇小、羽毛鲜艳和喙长。

赏鸟者黄忠义（46岁，急诊医生）受访说：“我12日接到爱鸟同好的讯息后，就赶去碧山-宏茂桥公园拍，那天人潮还不多。下午约4时，公园局人员就到场拉起警戒线以划出三个赏鸟区，并采用轮流赏鸟机制，以每15分钟为一个时段，每个时段允许10人在警戒线内拍照和观鸟。当时我也顺利拍到它。”

不过，根据网友昨天上载到面簿专页Singapore Wildlife Sightings的贴文显示，该公园上午聚集近百位赏鸟者排长龙。然而，到了下午约1时后，面簿就陆续有贴文描述这只三趾翠鸟为了觅食，它飞入水池后，超过十分钟都没有出来，相信遭遇不测。

黄忠义说：“我当时不在现场，但是我朋友目睹了小鸟飞进池里，就没有再出来的过程。约有30多人清楚目睹这只三趾翠鸟飞进池里后水花溅起的波动。水池后来超过10分钟都没有动静了，在场的人都议论纷纷。”

据赏鸟者潘女士（55岁）表示，当时现场的赏鸟人士深感难过，且心情也受影响，后来现场就传开“应该是被鱼吃掉了”的说法。

完整报道，请翻阅2021年11月14日的《联合晚报》。