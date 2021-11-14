人弃黑白照 阿叔当宝捡

黑白旧照片相册一本本被遗弃在垃圾桶里，裕廊东阿叔看见别人丢弃的黑白照，勾起过往的点滴和回忆，就觉得任由照片丢掉非常可惜，于是捡起相册带回家留作纪念。

住在裕廊东24街第246座组屋的洪先生通知《联合晚报》，他在附近的组屋，屡屡捡到黑白照片相册，过去一年已经捡了约四本相册。

平日清晨4时就下楼晨运的他，每当经过垃圾桶时，就会习惯性地看看里头，是否有历史和年代感的旧物品，他觉得这犹如寻宝一样。

他指自己今年初曾在附近组屋发现有人丢弃一整本的旧相册，里头全是黑白照片，翻开一看，有些照片背面还写着拍摄日期，都是摄于六七十年代。

他受访时拿出捡来的旧相册翻看照片，叙述着照片里头的拍摄地点，像是麦里芝蓄水池、实里达蓄水池、林氏大宗祠九龙堂、衣服纺织厂等。

这些黑白照片大部分摄于本地，有些则看似在国外所摄，多数是人物和景点的合影，有些照片看似像家人的合照。

另外，有好几张照片看似人物特写，照片里的年轻女子摆出姿势，自信面对镜头微笑，照片后面写着，“Singapore Model Academy”（意为新加坡模特学院），相信这些女子都是摄影模特儿。

洪先生说：“看着这些照片，我也不禁想起以前和家人朋友一起到过的这些地方，而这些女模特若是还在世，大概都70来岁了吧！”

他说，虽然不知这些相册为何会被丢弃，但他觉得照片都反映着那个年代的生活点滴，丢了实在可惜，后代人也没机会看见那年代的样貌，因此才捡起带回家留作纪念。

“要是有其他人能有地方保留这些黑白照片，我很乐意交给对方去保存。”

完整报道，请翻阅2021年11月14日的《联合晚报》。