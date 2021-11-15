两区试用透明回收箱 如何环保一目了然

本地每10户家庭就有六户定期再循环垃圾，但丢入蓝色回收箱的物品有约四成是无法回收的，甚至还有未清洗过的物品，导致其他可回收物品也被污染。为此，永续发展与环境部和国家环境局在组屋区试用新设计的透明回收箱，让公众清楚看见箱内物品，了解如何进行正确回收。

为时八个星期的试点计划从昨天（11月14日）开始，直至明年1月9日，在丰加北区和东海岸集选区各四座组屋试行，旨在测试透明或将物品分门别类的回收箱，是否能降低回收箱的污染率。

两个试点计划同时进行，其中一个对比现有的蓝色回收箱与经过改造并加入圆形透明面板的回收箱，以测试透明回收箱是否会降低污染率。

另一试点计划对比两个透明回收箱，一个将玻璃、纸张、金属和塑料分类收集，另一个则混合收集所有类型的可回收物，由此看出有分类的回收箱是否更有效。

这两个透明回收箱上方也设有透明隔间，展示一些不能存放在回收箱内的物品，提醒公众进行正确回收。

新设计的透明回收箱，昨天在一年一度的丰加北环境日亮相。永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士也通过面簿直播，正式启动这两个试点计划。

许连碹致辞时指出，透明回收箱的建议，由2019年成立的正确回收公民工作小组（#RecycleRight Citizens' Workgroup）所提出。

另一方面，电子垃圾回收计划自今年7月1日推出以来，全国目前设有超过500个电子垃圾回收箱，400多家大型电子产品零售店也提供电子垃圾回收服务。

电子垃圾回收计划至今收集近2000吨物品

许连碹说，电子垃圾回收计划获得的反应令人鼓舞，环境局委任的制造商责任计划（Producer Responsibility Scheme）的业者欧绿保集团（ALBA Group）过去四个月，已收集了近2000吨家用资讯通信科技产品、大型家用电器、电动代步器材、便携式电池和灯具。