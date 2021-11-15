我国海警用模拟器 训练翻船水下逃生

我国警察海岸卫队推出的水下逃生训练模拟器，构造和高速阻拦艇相似，模拟器所在的水池也配有海浪制造器，能制造出海浪、模拟海水回流等各种情况。

船艇翻覆后，面临失去方向感和空间受限的情况，正在执行任务的警员该如何逃生保命？警察海岸卫队新推出水下逃生训练模拟器，还原船艇翻覆场景，让警员在逼真又安全的环境下进行逃生训练。

我国警察海岸卫队在今年8月推出的水下逃生训练模拟器（Underwater Egress Training Simulator）设于海岸卫队总部的综合战术训练中心的训练池，它能复制海上遇到的紧急情况，所在的水池也配有海浪制造器，能制造出海浪、模拟海水回流等各种情况。

在水底密闭空间 易失方向感

该模拟器的构造和高速阻拦艇相似，警员可在里头进行训练。训练开始时，原本在水上的模拟器会转动翻覆，当水全部灌入模拟器时，在水底的警员就必须学习如何寻找逃生口和摆脱翻覆的船艇。

一般上，船艇翻覆后，受困在水底密闭空间的人员容易迷失方向感，光线不足也会影响视力，以致错过逃生的黄金时间。模拟器会复制类似情况，让受训的警员可以学会应对翻船事故，快速逃生。

警员的身上配有救生衣还有应急的小型氧气筒，在船艇翻覆后，救生衣会自动弹出，警员会视情况定下使用氧气筒的时间，氧气筒供氧时间有限，因此警员必须在氧气耗尽前逃出水底。

本地研发射击模拟器 可仿船艇出海真实情况

另外，由警察部队与内政科技局联合研发的舰艇战术操控与射击模拟器在去年3月推出，利用虚拟实境技术的模拟器可以根据速度、海浪和风向等因素摆动，仿效船艇出海的真实情况，还备有先进的眼球追踪技术和武器发射模拟设备。警员能以超过50节（knots，约每小时超过92公里）的速度追逐匪徒船艇，想办法截停敌船，甚至可以开火射击。

警员利用该模拟器进行训练时，可更好的处理不同场景下会遇到的情况，如截停敌船和快速且安全地登上不合规的船只。

特遣中队局长王松立警监说，特遣中队人员在执行维护新加坡领海安全的任务时，须进行高速和高风险的航行，但环境的变化往往是无法预测的。模拟器训练借助科技，与海上的实弹训练相辅相成，让警员为所有行动做好准备。

（视频由警方提供）