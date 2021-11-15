傅海燕：我国促进近200缔约国 就碳市场机制达成共识

傅海燕是本届大会共同协调《巴黎协定》第六条谈判工作的代表部长之一，负责与各国磋商碳市场等合作机制的实施细则。她说，经过一系列激烈讨论，缔约国已对碳市场机制达成共识。

影响人类与地球未来的第26届联合国气候变化大会，在加时谈判后终于达成协议，我国也在过程中做出重要贡献。作为《巴黎协定》第六条的共同协调代表，新加坡通过耐心细听、咨询和协调，促进近200个缔约国就建立全球碳市场的对话，完成了六年来各方分歧最大的《巴黎协定》第六条的实施细则。

永续发展与环境部长傅海燕于英国时间13日傍晚6时（新加坡时间14日凌晨2时）接受随行新加坡媒体的访问，总结在格拉斯哥的第26届联合国气候变化大会（COP26）行程。原定当地时间上午11时的访问，因大会迟迟无法达成协议而一再延后。

尽管2015年的《巴黎协定》已为建立碳市场铺平道路，但缔约国这些年来一直无法对实施细节达成共识。这也是导致上届大会以无协议告终的主要因素。

傅海燕是本届大会共同协调《巴黎协定》第六条谈判工作的代表部长之一，负责与各国磋商碳市场等合作机制的实施细则。她说，经过一系列激烈讨论，缔约国已对碳市场机制达成共识。

“大家找到一个非常巧妙的方法解决各方关切的问题，同时实现环境的完整性。”

几经艰难终于成功促成各国达成共识，傅海燕显得如释重负。“我感受到一种巨大的喜悦和成就感，对气候行动的喜悦，而成就感是来自于我们与气候大会主办方取得的成果。”

傅海燕说，之前一些国家担心碳市场落实后，若处理不当，会淡化全球应对气候变化的雄心，导致漂绿（greenwashing）或重复计算碳信用额的可能。“第六条积累了许多守势利益和攻势利益，因此是留到最后的工作。”

全球碳市场的建立，意味着一个国家可购买他国的碳信用额来实现部分气候目标。一个健全的碳市场每年交易量可达数万亿美元，而其中部分资金可用于保护森林，吸引对发展中国家清洁能源的投资，以及其他应对气候变化的项目。

我国目前正考虑向邻国购买碳信用额及设立碳交易平台，以抵销部分碳足迹。记者问到全球碳市场将如何影响新加坡的气候雄心，傅海燕表示会考虑碳市场对我国实现低碳目标的潜能再做决定。

她坦言，在接受担任第六条共同协调代表的邀请时，有部长开玩笑地对她表示“深切同情”，因为这是个多年来都难以解决的复杂问题，除了涉及应对气候变化的目标，还包括发展中国家关注的财务、收益分成和透明度等议题。

为更清楚缔约国关切的议题，由我国永续部、贸工部、国家环境局、全国气候变化秘书处、总检察署等机构组成的新加坡团队花了约半年时间，与各国代表进行咨询，了解他们的想法。

傅海燕说，新加坡团队被公认为“诚实中介”，既有能力又熟悉这一领域的技术细节，在整个谈判进程中作出重大贡献。她也在面簿发文说，作为小国，她对新加坡此次的贡献感到骄傲，并且很荣幸能与挪威一起协调《巴黎协定》第六条的谈判工作。

根据大会发出的新闻稿：“各方就碳市场第六条相关基本规范达成一致，这将使《巴黎协定》可以全面实施。”

傅海燕强调，新加坡作为共同协调代表的作用是鼓励交流，而不是参与各方谈判。“我们让各国代表来到桌前，说说他们重视的课题，让他们聆听对方关切的问题，然后针对谈判文本提供意见。”

尽管冠病疫情使协调工作变得更困难，远程会议让各方代表能在不出国的情况下更容易参与咨询。