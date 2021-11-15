寿命更长计量精准 公用局将试行安装 评估静态水表性能

安装在住宅区的机械水表一般每15年左右换一次，公用事业局下来将展开为期两年的试行计划，以评估使用寿命更长、能长时间维持计量准确度的静态水表，是否适用于本地。

我国的住宅区、商业和工业场所目前共安装约160万个机械水表（mechanical meter）。与机械水表不同的是，一般使用超声波或电磁技术的静态水表（static meter）并不含有任何可移动部件，因而较不易磨损。因此，静态水表比较耐用，也能长时间维持计量的准确度。