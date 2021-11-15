寿命更长计量精准 公用局将试行安装 评估静态水表性能 订户 来自 / 联合早报 文 / 林慧敏 发布 / 2021年11月15日 5:00 AM 我国目前共安装约160万个机械水表（左），公用局下来将试用静态水表（右）。（公用局提供） 字体大小: 小 中 大 安装在住宅区的机械水表一般每15年左右换一次，公用事业局下来将展开为期两年的试行计划，以评估使用寿命更长、能长时间维持计量准确度的静态水表，是否适用于本地。我国的住宅区、商业和工业场所目前共安装约160万个机械水表（mechanical meter）。与机械水表不同的是，一般使用超声波或电磁技术的静态水表（static meter）并不含有任何可移动部件，因而较不易磨损。因此，静态水表比较耐用，也能长时间维持计量的准确度。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 公用事业局 公用局 水表 婚宴附近两男突袭 挥西瓜刀砍男宾客 嫁女外出客厅失火 80居民急疏散