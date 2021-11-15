王乙康：糖分摄取太多 活动量不足 肥胖率回升对抗糖尿病战役或受挫

卫生部长王乙康指出，为对抗糖尿病而推广的健康生活方式初见成效，但要将这些良好习惯普及化，还需要时间。新加坡人摄取的糖分仍过高，肥胖和体力活动量不足还是我们面对的问题。

我国的肥胖率历经下降后又回升，2017年至2020年全国肥胖率从8.6％增加至10.5％，回到了2010年的水平。

卫生部长王乙康指出，为对抗糖尿病而推广的健康生活方式初见成效，但要将这些良好习惯普及化，还需要时间。新加坡人摄取的糖分仍过高，肥胖和体力活动量不足还是我们面对的问题。

另一方面，冠病疫情期间，少了社交活动，一些人养成久坐不动的生活和工作方式。王乙康指出，下来这可能会导致我国对抗糖尿病的进程受挫，甚至初步见到的成果也前功尽弃。

王乙康昨天（11月14日）在新加坡糖尿病协会配合世界糖尿病日举办的活动上致辞时，总结了我国对抗糖尿病过程中取得的成绩，以及一些仍要注意的方面。

我国在2016年向糖尿病“宣战”后，近几年有初步成果。2017年至2019年，本地人口的年龄标准化（age-standardised）糖尿病发病率维持稳定，保持在比8％略低的水平。

此外，各年龄段有更多人定期做运动，比率从2017年的29.4％增至2020年的33.4％。50岁至74岁成年人，定期做运动的比率增幅尤其明显，从2017年的23.5％增至2020年的31.4％。

饮食方面，新加坡人也开始选购更多健康食品。参与职总平价合作社支持保健促进局的“吃吃喝喝买买·活出健康”活动的90万人中，每人平均购买的“较健康选择标签”食品，从今年1月每周5种，略增至10月每周5.7种。

然而，2018年／2019年的全国营养调查显示，新加坡人平均每天摄取12茶匙的糖分，超出维持营养所需分量。

新加坡糖尿病协会主席卡佩娜·芭丝卡兰（Kalpana Bhaskaran）博士说，糖分摄取不应超过人体总热量摄入量的10％。这意味，以本地女性和男性来说，每日糖分摄取分别不宜超出9茶匙和11茶匙。

对于近年有更多人定期运动，但肥胖率却又回升，她认为，一大因素是饮食不够健康，包括糖分摄取过高。

近年有更多人及早接受糖尿病检测

“整体上虽有更多人做运动，但增幅未必平均分布在各年龄段，部分人的运动量或还不足。肥胖会增加患糖尿病风险。运动和饮食须相辅相成，才能有效控制肥胖。此外，人们也须减少压力，并有足够睡眠。”卡佩娜·芭丝卡兰是淡马锡理工学院应用营养学与升糖指数研究专业领域主任。

另一方面，王乙康致辞时说，令人欣慰的是，近年有更多人及早接受糖尿病检测。2017年至2020年，40岁至74岁本地居民中，定期接受糖尿病、高血压和高血脂检测者占三分之二。40岁至49岁人口中，接受检测的比率去年达62.5％，比2017年的60.7％略增。

糖尿病人的疾病管理情况也有所进步。例如，2015年至2019年，重大下肢截肢手术率，从每10万人中的115.9人降至66.3人。

王乙康提醒，冠病疫情当下，对抗糖尿病更显重要。糖尿病患者一旦感染冠病，患上重症概率更高。随着冠病在全球各地成为地方性流行病，糖尿病人也会持续面对染疫后较高的风险。