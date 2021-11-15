分享儿时“不愉快经历” 孙雪玲：培育孩子须循序渐进

小时候因家人要锻炼她独立解决困难的能力而故意躲起来，导致她在商场“走失”后哇哇大哭，还惊动保安，教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲回忆起这段效果适得其反的童年经历时，呼吁家长育儿要一步一步来。

“虽然我记不清当时几岁，但那个场景仍历历在目，也深刻地影响了我现在的育儿策略。我相信培养孩子应循序渐进，而非简单地把超出他们能力和年龄的挑战一股脑地抛给他们。”