分享儿时“不愉快经历” 孙雪玲：培育孩子须循序渐进 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈美谕 摄影 / 叶振忠 发布 / 2021年11月15日 5:00 AM 华助会昨天举办一场家长讲座，邀请教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲（中）、飞跃社区服务执行长林孔怀（左），以及翱翔辅导服务主席兼心理咨询师袁凤珠分享他们的育儿经验和专业看法。（叶振忠摄） 字体大小: 小 中 大 小时候因家人要锻炼她独立解决困难的能力而故意躲起来，导致她在商场“走失”后哇哇大哭，还惊动保安，教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲回忆起这段效果适得其反的童年经历时，呼吁家长育儿要一步一步来。“虽然我记不清当时几岁，但那个场景仍历历在目，也深刻地影响了我现在的育儿策略。我相信培养孩子应循序渐进，而非简单地把超出他们能力和年龄的挑战一股脑地抛给他们。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 华助会 孙雪玲 育儿 婚宴附近两男突袭 挥西瓜刀砍男宾客 嫁女外出客厅失火 80居民急疏散