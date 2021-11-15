数机构明年使用AI系统 实时识别沿岸可疑船只

新加坡海军部队、警察海岸卫队、新加坡海事及港务管理局、移民与关卡局、警察部队，以及民防部队，预计明年中将开始使用新的人工智能数据处理系统，以实时识别新加坡沿岸有可能造成威胁的船只，确保我国海域更为安全。

于2011年成立的新加坡海事危机中心今年迈入第10个年头，中心上星期五推出一套“下一代实况理解系统”（next generation sense-making system），利用大数据和数据分析实时侦察海上威胁。