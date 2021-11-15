数机构明年使用AI系统 实时识别沿岸可疑船只 订户 来自 / 联合早报 文 / 王凯义 摄影 / 李健玮 发布 / 2021年11月15日 5:00 AM 新加坡海事危机中心上周五推出一套人工智能数据处理系统，旨在利用大数据和数据分析，实时且更快速地侦查海上威胁。（李健玮摄） 字体大小: 小 中 大 新加坡海军部队、警察海岸卫队、新加坡海事及港务管理局、移民与关卡局、警察部队，以及民防部队，预计明年中将开始使用新的人工智能数据处理系统，以实时识别新加坡沿岸有可能造成威胁的船只，确保我国海域更为安全。于2011年成立的新加坡海事危机中心今年迈入第10个年头，中心上星期五推出一套“下一代实况理解系统”（next generation sense-making system），利用大数据和数据分析实时侦察海上威胁。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡海事危机中心 Singapore Maritime Crisis Centre Exercise Highcrest 2021 代号“浪峰”海事反恐演习 next generation sense-making system 下一代实况理解系统 婚宴附近两男突袭 挥西瓜刀砍男宾客 嫁女外出客厅失火 80居民急疏散