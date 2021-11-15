优联收租1元 总部开众弘义诊所

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来自 / 联合早报

摄影 /
庄耿闻

发布 / 2021年11月15日 5:00 AM

麦波申区议员陈佩玲（左二）由优联集团总裁张学彬（左三）与众弘福利协会总务林胜来（左一）陪同，参观众弘优联中医义诊所及众弘优联乐驿站的设施，与使用设施的乐龄人士交流。（庄耿闻摄）
麦波申区议员陈佩玲（左二）由优联集团总裁张学彬（左三）与众弘福利协会总务林胜来（左一）陪同，参观众弘优联中医义诊所及众弘优联乐驿站的设施，与使用设施的乐龄人士交流。（庄耿闻摄）

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优联集团以象征性的1元月租，与众弘福利协会合作，在集团新总部设立中医义诊所。

优联能源集团（Union Energy Corporation）前天（13日）为位于德福巷（Defu Lane）的新总部举行乔迁仪式，同时宣布设于该处的众弘优联中医义诊所及众弘优联乐驿站开幕。

在活动主宾、麦波申区国会议员陈佩玲见证下，优联集团主席张健安将总额15万元的捐款支票交给众弘福利协会，作为设立慈善设施的费用。

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