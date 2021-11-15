优联收租1元 总部开众弘义诊所

优联集团以象征性的1元月租，与众弘福利协会合作，在集团新总部设立中医义诊所。

优联能源集团（Union Energy Corporation）前天（13日）为位于德福巷（Defu Lane）的新总部举行乔迁仪式，同时宣布设于该处的众弘优联中医义诊所及众弘优联乐驿站开幕。

在活动主宾、麦波申区国会议员陈佩玲见证下，优联集团主席张健安将总额15万元的捐款支票交给众弘福利协会，作为设立慈善设施的费用。