优联收租1元 总部开众弘义诊所 订户 来自 / 联合早报 摄影 / 庄耿闻 发布 / 2021年11月15日 5:00 AM 麦波申区议员陈佩玲（左二）由优联集团总裁张学彬（左三）与众弘福利协会总务林胜来（左一）陪同，参观众弘优联中医义诊所及众弘优联乐驿站的设施，与使用设施的乐龄人士交流。（庄耿闻摄） 字体大小: 小 中 大 优联集团以象征性的1元月租，与众弘福利协会合作，在集团新总部设立中医义诊所。优联能源集团（Union Energy Corporation）前天（13日）为位于德福巷（Defu Lane）的新总部举行乔迁仪式，同时宣布设于该处的众弘优联中医义诊所及众弘优联乐驿站开幕。在活动主宾、麦波申区国会议员陈佩玲见证下，优联集团主席张健安将总额15万元的捐款支票交给众弘福利协会，作为设立慈善设施的费用。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 优联集团 众弘福利协会 中医义诊所 婚宴附近两男突袭 挥西瓜刀砍男宾客 嫁女外出客厅失火 80居民急疏散