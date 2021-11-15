南大学生张伟权不论课业多么繁重，都会抽时间陪伴智障人士福利促进会的学生，为他们上课。

朋友的一次邀约，让张伟权（24岁）加入了南洋理工大学社会福利与志愿服务社，并在过去一年半里，每周六风雨不改，为新加坡智障人士福利促进会的受惠者伸出援手。

张伟权坦言，当初原本只是想去看看，没有加入组织当义工的打算。初次与智障者接触时，他感到有点手足无措，不懂得如何与他们相处沟通。

大部分智障者的生活无法自理，也不善于与人交际，南大社会福利与志愿服务社的义工们就设法通过教学以及一系列的活动，帮助训练他们的沟通能力。

“如果不刺激他们的感官，他们的沟通和自理能力就会变得越来越差。”

由于疫情的关系，该组织只能每周六通过线上平台进行教学以及一些活动。每个星期的活动都分成三部分，通过让学生们打起精神的舞蹈、充满互动和趣味的教学，来鼓励学生多沟通，最后是做一些调节身心的瑜伽运动。

之前配合万圣节，该团体也通过主题相关的魔术、解谜等游戏与智障者线上互动，并鼓励他们分享一则恐怖故事。

“训练表达能力尤其重要，我们的活动多数是在训练他们的口语能力，帮助他们表达内心的想法。”

智障学生的纯真，融化了张伟权，让他不论课业多么繁重，都会抽时间陪伴他们，为他们上课。张伟权坦言，要兼顾学业与义工活动绝非易事，但只要想到学生们的笑容，以及曾用心为他制作的卡片，他就有动力继续前行。