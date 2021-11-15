手帐比赛佳作放上网 晋江会馆“宴请”一道道家传菜 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈爱薇 摄影 / 龙国雄 发布 / 2021年11月15日 5:00 AM 晋江会馆会长卜清锺（第二排右）和教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲（第二排左），颁奖给第三届手帐创作比赛得奖者。（龙国雄摄） 字体大小: 小 中 大 新加坡晋江会馆第三届手帐创作比赛以“我的家族私房菜”为主题，用文字和图片记录了一道道菜肴背后温馨感人的家庭故事。比赛共收到60份参赛作品，最后选出的15份得奖作品把不同家庭和籍贯的家传菜，图文并茂地记录下来。在前天举行的颁奖典礼上，晋江会馆会长卜清锺点出本届活动如何别具意义时说：“欢迎大家出席今天的午宴。我们今天不需要五人一组用餐，因为我们是要用心来享用15道精美的家传菜。我们不能填饱你的肚子，但一定会温暖你的心房。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 晋江会馆 孙雪玲 卜清锺 手帐创作比赛 婚宴附近两男突袭 挥西瓜刀砍男宾客 嫁女外出客厅失火 80居民急疏散