手帐比赛佳作放上网 晋江会馆“宴请”一道道家传菜

新加坡晋江会馆第三届手帐创作比赛以“我的家族私房菜”为主题，用文字和图片记录了一道道菜肴背后温馨感人的家庭故事。

比赛共收到60份参赛作品，最后选出的15份得奖作品把不同家庭和籍贯的家传菜，图文并茂地记录下来。在前天举行的颁奖典礼上，晋江会馆会长卜清锺点出本届活动如何别具意义时说：“欢迎大家出席今天的午宴。我们今天不需要五人一组用餐，因为我们是要用心来享用15道精美的家传菜。我们不能填饱你的肚子，但一定会温暖你的心房。”