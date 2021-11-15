听断裂声急逃 两秒背后树倒 跑步男机警保命

短短两秒钟，生死一瞬间！53岁男子夜晚在碧山公园跑步，周围环境昏暗，耳边突然传来一阵“嘎吱吱”声，他来不及多想，靠着本能意识往前跑逃生，结果不到两秒便有一棵大树在他身后刷刷倒下，不偏不倚落在他刚才所站的地方！

宏茂桥1道居民何磊（53岁，建筑设计师）在周六（13日）晚上如常到住家附近的碧山公园做运动。到了大约10时，他跑了大约10公里，疲累地走在公园里，当时该处环境幽暗，附近只有他一人。

何磊受访时说：“我突然听到‘嘎吱吱’的声音，感觉像是有树枝要断了，但我无法判断是哪个方向，只能迈开脚步往前跑，没两下就听到‘刷’的声音，一棵大树竟在我身后倒下，整个过程只有两三秒的时间。”

何磊回头一看，倒下的大树距离他仅六米，倒下的位置正是他刚才所在之处，假如他没有当机立断逃生，相信就会被大树压个正着。电光火石间的迅速反应，到头来救了自己一命，何磊看着大树，心里不免打冷颤。

“其实我往前跑时也不知道方向对不对，因为那地方很暗，我也看不到树从哪里倒下，只知道要跑离开那地方。我事后看到这棵树约有20米高，树身张开手也抱不完，真是吓死我了。”

热爱跑步的何磊在过去一年几乎天天跑步，在今年5月还加入华盛跑团群组（Blossom Run）练跑。他有时晨跑，有时夜跑，碧山公园便是他最常跑步的地点之一，从没想到会遇上树倒事件。

他说：“我现在想起来都感到后怕，如果当时迟疑一两秒就完了，我真是大难不死，逃过一劫。”

完整报道，请翻阅2021年11月15日的《联合晚报》。