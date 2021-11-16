【智造新商机系列】疫情下转战半导体 数码化加强竞争力

位于裕廊集团（JTC）实里达航空园（Seletar Aerospace Park）的本地精密工程公司Avimac最初以制造飞机引擎和零件为主力，在疫情暴发后转战半导体。

它参与由裕廊集团推介的“工业4.0人力资本计划” （Industry 4.0 Human Capital Initiative，简称IHCI）后，加速数码化的步伐，大大提升生产效率，业务蒸蒸日上，说明了即使是成立仅三年、仅有63人的小公司，也能通过数码化在逆境中脱颖而出。

无法掌握问题所在 生产线挑战重重

数码化让Avimac掌握机器的数据，能根据问题对症下药。（图/新报业媒体）

在2018年创办的Avimac，原本有七成的业务来自于生产航空机械零配件，包括制作飞机的引擎外壳和机件。但成立不到一年，航空业受到冠病疫情的巨大冲击，Avimac生意也受到影响。

生产线主管陈思中（62岁）说，他们在逆境中，转而朝向半导体领域发展。由于日常生活中很多用品如电器、手机、电脑，都需要半导体器件；各行各业如教育、通讯、医疗保健、能源、交通运输等，也需要成千上万的半导体组件，因此需求非常高，很快就占据Avimac业务的八成生产量。

然而，半导体的素质和周转要求非常高，有时一天后就得交货，所以在转战该领域时非常具挑战性。

陈思中说：“我们厂里的30多台机器还相当新，工作团队的经验也非常丰富，我们觉得生产和人才潜力没有充分发挥，但问题究竟出在哪里，我们无法具体掌握，有时也面对迟交货的问题。”

工程经理许谦和（49岁）说，精密制造的过程步骤多，从设计图、切割机器到衔接机件、员工技术，任何一环出现怠慢或问题，都会延误生产。

“过去出现停机的时候，我们的技术人员即使经验丰富，还是得花很多时间和精力去口头询问、手写记录，既耗时又不明确，浪费很多时间。”

专家协助提升 人才与机器潜能

精密工程业讲究精准技术，Avimac在数码化引擎和机器的辅助下，生产过程更加精准有效率。（图/新报业媒体）

去年1月，裕廊集团推出产业联网（Industry Connect）平台，将中小企业与各政府机构、科技供应商联系起来，协助更多企业迈入工业4.0数码化的道路。至今已经有1000间公司参与计划，其中250间开始转型，Avimac就是其中一例。

陈思中说，通过裕廊集团的引荐，公司参与了工业4.0人力资本计划，在八个星期专家的指导课程后，大大提升了运作和管理效率。

“专家勘察我们的机器，协助我们启动数码化引擎，具体掌握机器运作的各种数据，包括了解停机究竟是因为故障、员工技术不够，还是工作交接所致。” 陈思中说。“有了数据，我们才发现过去只用了机器效率的30%，我们也能根据问题对症下药，成功地把机器设备使用率提升了10%。”

质量经理林朝盛：如今公司的生产素质更高，交货更准时，让客户更有信心，也有海外公司来询问合作机会。（图/新报业媒体）

质量经理林朝盛（66岁）进一步说，数据化提升生产效率，不但让公司准时交货，素质更高，让本地客户对他们更有信心，甚至来自欧洲的公司也前来询问合作机会。“数码化系统让我们拿得出生产过程的各种数据，证实公司的系统、规格化和生产实力，有助于我们开拓海外商机。”公司除了有来自马来西亚的订单，也计划将业务扩展到中国。

林朝盛说，管理层也因为从数据分析上掌握具体效益有多大，更乐于进行有价值的投资。

数码化利于系统培训 中途转业者也能加入

前汽车销售员罗荣庆没有精密工程业的经验，不过电脑化和自动化让培训更容易，新工作很快就能上手。（图/新报业媒体）

在工业4.0人力资本计划下，来自麦肯锡（McKinsey & Company）和安永（Ernst & Young）的人力资源专家也协助Avimac，根据数码化引擎实施的需求，提升员工的技能。

陈思中说，公司每个星期都进行在职培训，经专家指点后更促进了培训时的交流和技能转移，比如营运经理学会用即时数据来追踪分析，用数据和员工展开绩效对话，培训更有效率，也促成车间持续改善。

林朝盛说，如今公司逆转疫情的冲击，工作不断，急需增加人手，而数码化的工作流程和培训方式，让公司也可以聘用毫无经验或中途转业的制造业新人。

“生产线上的部分工作以电脑化和自动化代劳，即使没有制造业经验也能加入我们的队伍。近期公司就有四名中途转业者加入，包括汽车销售员、送货员、咖啡店助手和散工等。”

他们介于40岁到50岁之间，虽然没有制造业的工作经验，在三到六个月的培训后，如今都能顺利在生产线上工作。

林朝盛说，他们安排经验丰富的员工带领新人，提供在职培训和密切督导，而且有了数据做为培训工具，更加具说明力和效率。

工程经理许谦和（左起）、生产专员朱铭轩和工程师纪益隆，在工业4.0人力资本计划下受益匪浅。（图/新报业媒体）

对在职员工来说，数码化提高了工作效率和满足感。生产专员朱铭轩（27岁）说，他学会数码化采集及利用、分析数据，工作更有效率，也有时间和机会到工厂其他部门去学习更全面的知识。

加入公司两年的制造工程师纪益隆（22岁）也认为，一些复杂和有风险的工作能以机器和自动化代劳，让制造业更能吸引年轻人。

工业4.0人力资本计划

5步骤加速转型

为了协助更多中小企业实行工业4.0，裕廊集团的产业联网协助中小企业联系技术伙伴，帮助业者跟适合的合作伙伴配对，包括业界伙伴、政府机构、学术机构、工商总会和解决方案供应商。

其中包括劳动力发展局（WSG）和新加坡工商联合总会（SBF）合力推出的工业4.0人力资本计划（IHCI），帮助企业数码化和培训人力资源。

IHCI通过五个步骤具体协助企业实施转型：

掌握4.0的基础知识； 八周的启动计划（Enabler programme），由专家协助找出困难所在，开启试点方案； 验证可行性与拟定人力资源培训计划； 制定总体转型蓝图，扩大数码化和人力资源转型； 继续在生态系统里获得支持。

欲知更多工业援助管道，请点击此网站查询。

【本系列由裕廊集团呈献，四之四 完结篇】

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