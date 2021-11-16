本月底开始 一些咖啡店小贩中心可同户五人堂食

从本月底开始，凡是已落实疫苗接种差异化安全管理措施的小贩中心和咖啡店，将允许同一户家庭最多五人同桌堂食，前提是食客须完成冠病疫苗接种。

卫生部长王乙康昨天在抗疫跨部门工作小组记者会上宣布，国家环境局和新加坡食品局正与市镇理事会、小贩中心商联会和咖啡店业者合作，落实差异化管理措施，让更多完成接种的同住者可同桌用餐。

他说：“我们预计第一批小贩中心会在11月底前设立出入控制及检查系统。”

首批小贩中心名单和措施细节有待宣布。

这些小贩中心的系统启动后，同一户家庭完成接种的人，入场时用SafeEntry登记后，可以五人同桌用餐。其他小贩中心较后会陆续跟进。

若无法检查食客接种状态 咖啡店只能维持两人堂食限制

目前，政府允许同户最多五名完成接种者在餐馆用餐。完成接种但不同住的食客仍须遵守两人堂食限制。餐饮业者须检查食客接种状况及是否同住。未接种或未完成接种的12岁以上公众只能打包。

至于咖啡店的安排，王乙康说，食品局将给业者两个选择。那些可以像餐馆一样设置系统检查每一名食客接种状态和住址的咖啡店，将能让同一户最多五人堂食。无法做到检查的咖啡店，只能遵照最多两人堂食的现有规定。

卫生部表示，除了出示身份证或Singpass，食客也可使用网上平台myICA或SGWorkPass应用，向食肆证明同桌者都住在同一屋檐下。

针对有55岁以下的未接种者认为自己得冠病重症风险小，政府采取的差异化管理措施含有歧视性质，王乙康在回应媒体提问时澄清，小贩中心和咖啡店是未接种的高风险人群常造访的公共场所，试行差异化管理措施并非歧视他们，恰恰是为了保护他们，降低感染风险，避免医院承压。

全国商联总会小贩组组长刘福记受访时说，目前大部分小贩中心的安全管理措施日趋完善，除了围起小贩中心，请专人在指定出入口把关，确保食客完成SafeEntry登记，环境局稽查员也会抽查食客接种证明。

他说：“要落实差异化管理措施并不难，我们要做的是在出入口张贴清楚标示，告知食客堂食要求。稽查员接下来也容易辨识五人同桌的食客，上前检查证件。”