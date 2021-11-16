新马旅游走廊细节本周公布 陆路跨境安排数周内敲定

我国与马来西亚的疫苗接种者旅游走廊计划细节将在本周出炉，陆路跨境安排也会在几周内推出。

让完成疫苗接种者能免隔离入境的新马疫苗接种者旅游走廊（VTL）即将在本月29日开通。新加坡民航局昨天发文告说，将从本月22日起接受入境我国的疫苗接种者通行证（Vaccinated Travel Pass，简称VTP）申请。

民航局将于本周较迟时候公布更多详情。

新马两国政府也正讨论如何重启跨新柔长堤和大士第二通道的陆路出行。联合领导抗疫跨部门工作小组的贸工部长颜金勇昨天在记者会上说，两国就陆路方面制定类似VTL安排的工作进展良好。

“我们正努力在近期推出这项计划，希望是在几周内。”

颜金勇说，新马两国在许多方面有着密切联系，许多家庭也因为边境限制而长时间分隔两地。

“我们希望陆路跨境安排将让这些家庭重聚，这也是我们优先考虑的事项之一。”

到目前为止，我国与13个国家的VTL已正式开通，包括昨天启动的韩国VTL。

根据韩国方面本月10日发布的最新条例，已在新加坡完成疫苗接种者，如果感染冠病，即便已康复，也不能用VTL入境韩国。这是因为他们的冠病检测结果仍会呈阳。

在记者会上被问及我国会不会对从韩国来新的旅客制定相同的VTL条例时，交通部长易华仁说，我国现阶段不考虑这么做。

外国收紧对我国边境限制

一些有意通过VTL从美国入境的旅客反映，他们的疫苗接种证书不被接受。民航局本月13日已宣布，让从美国来新的旅客可通过其他途径证明自己的疫苗接种状况。当局也正扩大范围，接受更多可通过数码认证的美国疫苗接种证书。

政府也更新风险分级系统中的国家名单。从本月19日起，智利、埃塞俄比亚、印度、缅甸和斯里兰卡将提升至第二级别，摩洛哥则提升至第三级别。

我国新增病例居高，导致一些国家收紧对我国的边境限制。欧盟本月9日把新加坡从安全旅行国家名单移除，丹麦11日也要求新加坡旅客入境后必须隔离至少四天。美国上个月也把对新加坡的旅游安全提醒提升到最高级别。

易华仁说，全球冠病疫情仍在变化，我国也必须预见到并接受边境政策可能会随情况改变。我国也会根据其他国家的情况探讨和调整边境措施。

易华仁呼吁出国旅游的新加坡人密切留意目的地的最新情况，掌握最新的公共卫生和边境措施信息，提前做好应急准备。