94%可接种人口已打疫苗 覆盖率全球最高之一

我国12岁及以上人口当中已有94％接种了冠病疫苗，是世界上疫苗覆盖率最高的国家之一。卫生部长王乙康也透露，儿童冠病疫苗试打计划即将开始。

王乙康也是抗疫跨部门工作小组的联合主席。他昨天在记者会上指出，我国早前公布的疫苗接种率是以总人口作为计算基数，接种率是85％。

“我接到很多询问，为什么我国的疫苗覆盖率看起来比很多国家报告的数字来得低。原因是许多国家是以能够接种疫苗的人群作为计算基数，而我们通报的是总人口的接种率。”