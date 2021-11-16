94%可接种人口已打疫苗 覆盖率全球最高之一 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月16日 5:00 AM 我国12岁及以上人口当中已有94％接种了冠病疫苗，是世界上疫苗覆盖率最高的国家之一。（档案照） 字体大小: 小 中 大 我国12岁及以上人口当中已有94％接种了冠病疫苗，是世界上疫苗覆盖率最高的国家之一。卫生部长王乙康也透露，儿童冠病疫苗试打计划即将开始。王乙康也是抗疫跨部门工作小组的联合主席。他昨天在记者会上指出，我国早前公布的疫苗接种率是以总人口作为计算基数，接种率是85％。“我接到很多询问，为什么我国的疫苗覆盖率看起来比很多国家报告的数字来得低。原因是许多国家是以能够接种疫苗的人群作为计算基数，而我们通报的是总人口的接种率。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠状病毒19 冠病疫苗 接种率 儿童疫苗 王乙康 竹脚妇幼医院 助产妇快乐分娩 【智造新商机系列】疫情下转战半导体 数码化加强竞争力