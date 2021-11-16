本地将引进更多便宜自检仪 价格或低至5元 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月16日 5:00 AM 卫生科学局已批准Flowflex ART检测仪用作自助检测，获当局批准的ART检测仪因此增至九种。（Alcotech私人有限公司提供） 字体大小: 小 中 大 本地市面下来将有更多较便宜的抗原快速自助检测仪，价格可能低至5元一支。卫生部长王乙康昨天在记者会上说，定期冠病检测是民众保护自身的方式之一。尽管政府向本地家庭分发免费自助检测仪的工作进展顺利，但他理解，许多公众需要购买额外检测仪，并询问当局是否有价格更实惠的检测仪供应。为此，卫生部和卫生科学局，在新加坡科技研究局（A*STAR）医疗诊断发展中心（DxD）和本地医疗机构的帮助下，一直在积极采购更多高质量且价格负担得起的抗原快速检测（ART）自助检测仪。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 抗原快速检测 自助检测仪 冠病检测 冠状病毒19 助产妇快乐分娩 【智造新商机系列】疫情下转战半导体 数码化加强竞争力