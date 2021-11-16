本地将引进更多便宜自检仪 价格或低至5元

本地市面下来将有更多较便宜的抗原快速自助检测仪，价格可能低至5元一支。

卫生部长王乙康昨天在记者会上说，定期冠病检测是民众保护自身的方式之一。尽管政府向本地家庭分发免费自助检测仪的工作进展顺利，但他理解，许多公众需要购买额外检测仪，并询问当局是否有价格更实惠的检测仪供应。

为此，卫生部和卫生科学局，在新加坡科技研究局（A*STAR）医疗诊断发展中心（DxD）和本地医疗机构的帮助下，一直在积极采购更多高质量且价格负担得起的抗原快速检测（ART）自助检测仪。