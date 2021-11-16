走特别接种通道 海外国人回新打疫苗过程顺利

在特别疫苗接种通道下，常年旅居海外的新加坡人陈焕凯得以回国接种冠病疫苗，并在两天后及时回到工作岗位。

在泰国普吉市工作的新加坡航空公司站长陈焕凯（37岁）上月11日飞回新加坡，由专车司机接送到馨乐庭苏菲亚山（Ascott Citadines Mount Sophia）服务公寓接受隔离。第二天他在酒店内接种辉瑞疫苗后，13日由司机送达樟宜机场，并在一名招待员的陪同下进入离境区返回泰国。