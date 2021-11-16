走特别接种通道 海外国人回新打疫苗过程顺利 订户 来自 / 联合早报 文 / 王嬿婷 发布 / 2021年11月16日 5:00 AM 海外新加坡人在特别通道下回国接种冠病疫苗的指定地点是雅诗阁旗下的馨乐庭苏菲亚山服务公寓。（外交部提供） 字体大小: 小 中 大 在特别疫苗接种通道下，常年旅居海外的新加坡人陈焕凯得以回国接种冠病疫苗，并在两天后及时回到工作岗位。在泰国普吉市工作的新加坡航空公司站长陈焕凯（37岁）上月11日飞回新加坡，由专车司机接送到馨乐庭苏菲亚山（Ascott Citadines Mount Sophia）服务公寓接受隔离。第二天他在酒店内接种辉瑞疫苗后，13日由司机送达樟宜机场，并在一名招待员的陪同下进入离境区返回泰国。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 疫苗 海外新加坡人 疫苗接种通道 冠状病毒19 助产妇快乐分娩 【智造新商机系列】疫情下转战半导体 数码化加强竞争力