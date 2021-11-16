维修引擎冷气系统等 24巴士技工参与大挑战提升技能 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘钰铃 摄影 / 陈斌勤 发布 / 2021年11月16日 5:00 AM 在易塔通担任车辆诊断技师的何来光参加了首届“新加坡巴士技能大挑战”，他在竞赛中须完成的项目包括对有故障的巴士进行评估并制定解决方案。（陈斌勤摄） 字体大小: 小 中 大 由新加坡巴士学院和全国职工总会就业与职能培训中心联合主办的“新加坡巴士技能大挑战”，旨在鼓励巴士业者提升专业技能，并给予公共巴士技术团队应有的认可。来自四家公共交通业者的24名技术人员昨天参加了本地首届巴士技术人员大挑战，通过维修巴士引擎、冷气系统和车门等考核，提升自身的技术水平，以更好地为乘客提供更安全和顺畅的车程。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 公共交通 新加坡巴士学院 巴士 助产妇快乐分娩 【智造新商机系列】疫情下转战半导体 数码化加强竞争力