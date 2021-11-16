维修引擎冷气系统等 24巴士技工参与大挑战提升技能

由新加坡巴士学院和全国职工总会就业与职能培训中心联合主办的“新加坡巴士技能大挑战”，旨在鼓励巴士业者提升专业技能，并给予公共巴士技术团队应有的认可。

来自四家公共交通业者的24名技术人员昨天参加了本地首届巴士技术人员大挑战，通过维修巴士引擎、冷气系统和车门等考核，提升自身的技术水平，以更好地为乘客提供更安全和顺畅的车程。