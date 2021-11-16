明年1月5日开始任期两年 陈成安受委最高法院高级法官

陈成安法官受委出任最高法院高级法官，任期从明年1月5日开始，为期两年。

总理公署昨天发文告宣布，七名最高法院法官和新加坡国际商业法庭国际法官，获哈莉玛总统委任、延长任期或重新委任。

在法律界驰骋多年的陈成安于1997年受委为最高法院司法委员，2001年成为副总检察长，2007年受委为高庭法官。他在2007年至2021年，也曾担任工业仲裁庭主席。陈成安的高庭法官任期曾于2019年1月延长两年，今年1月再延长一年。