明年1月5日开始任期两年 陈成安受委最高法院高级法官 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄贝盈 发布 / 2021年11月16日 5:00 AM 陈成安法官（左起）受委出任最高法院高级法官，日本法官宫崎裕子和美国法官桑奇将出任新加坡国际商业法庭国际法官。（最高法院提供） 字体大小: 小 中 大 陈成安法官受委出任最高法院高级法官，任期从明年1月5日开始，为期两年。总理公署昨天发文告宣布，七名最高法院法官和新加坡国际商业法庭国际法官，获哈莉玛总统委任、延长任期或重新委任。在法律界驰骋多年的陈成安于1997年受委为最高法院司法委员，2001年成为副总检察长，2007年受委为高庭法官。他在2007年至2021年，也曾担任工业仲裁庭主席。陈成安的高庭法官任期曾于2019年1月延长两年，今年1月再延长一年。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 最高法院 法官 总理公署 陈成安 助产妇快乐分娩 【智造新商机系列】疫情下转战半导体 数码化加强竞争力