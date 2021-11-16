禁制令终止 “Kaws：假日”巡回展今重新开放 订户 来自 / 联合早报 文 / 吴庆康 摄影 / 谢智扬 发布 / 2021年11月16日 5:00 AM “Kaws：假日”世界巡回展新加坡站，展出国际知名艺术家Kaws的标志性巨型充气雕塑《同伴》。（谢智扬摄） 字体大小: 小 中 大 “Kaws：假日”巡回展新加坡站因香港主办方AllRightsReserved Limited（ARR）涉侵犯知识产权，在公开展出前一天接获临时法庭禁制令，禁止展出，但这个禁制令昨天已终止，巡回展今天重新开放。ARR昨天傍晚发出的声明说，经过法律团队申辩后，新加坡法院昨日下午裁决，撤销早前关于“Kaws：假日”的禁制令，同时命令禁制令申请人The Ryan Foundation（TRF）须向ARR支付律师费，并进一步下令须就ARR因这次禁制令而造成的损失，展开聆讯。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 KAWS:HOLIDAY 巡回展 助产妇快乐分娩 【智造新商机系列】疫情下转战半导体 数码化加强竞争力