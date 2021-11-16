禁制令终止 “Kaws：假日”巡回展今重新开放

“Kaws：假日”巡回展新加坡站因香港主办方AllRightsReserved Limited（ARR）涉侵犯知识产权，在公开展出前一天接获临时法庭禁制令，禁止展出，但这个禁制令昨天已终止，巡回展今天重新开放。

ARR昨天傍晚发出的声明说，经过法律团队申辩后，新加坡法院昨日下午裁决，撤销早前关于“Kaws：假日”的禁制令，同时命令禁制令申请人The Ryan Foundation（TRF）须向ARR支付律师费，并进一步下令须就ARR因这次禁制令而造成的损失，展开聆讯。