傅柔恩是一名生产与产后导乐。导乐在本地属于较新颖行业，在整个怀孕到分娩，以及孩子出生后的过程中，为产妇提供心理、生理、信息及技术上的支持。

七岁那年读了一本关于怀孕与生育的书后，社工傅柔恩（24岁，图）对迎接新生命降临的兴趣油然而生。从那时开始，她不是经常躲在一个角落翻看与怀孕有关的书，就是在网上观看相关的纪录片。

她说：“我那时候的人生目标之一，就是希望能够陪伴在未成年妈妈的左右，尽我所能支持她们。因为她们很多时候缺乏家人的支持，没有愿意与她们共同面对这一切的人。”

在大学最后学期，傅柔恩利用课余时间接受专业培训，成为一名生产与产后导乐（doula）以及哺乳顾问。

导乐在本地属于较新颖的行业。导乐不是专业医务人员，不能提供产妇医药方面的协助，却在整个怀孕到分娩，以及孩子出生后的过程中，提供心理、生理、信息及技术上的支持。

她说：“如果用一句话来概括导乐的工作，那就是为待产妈妈和家属提供更多知识，让他们能够做出明智的决定。”

虽然这并不是傅柔恩目前的全职工作，但她把工余大部分时间都用在导乐的工作上，至今已陪伴10名母亲顺利生产。她也定期在收容所当义工，为未婚先孕的未成年母亲提供支持。

傅柔恩说，有一名准妈妈因为朋友与家人讲述的经历，对自然分娩产生恐惧，并坚持剖腹生产会是她唯一的选择。“不过，在她获得更多的信息与知识后，她对生产的看法很快产生转变。最终，她还在没有接受麻醉的情况下自然分娩。”

除了见证新生命的诞生，傅柔恩最满足的是见证客户升格当父母的过程。“许多新手爸妈起初会怀疑自己作为父母的能力，但他们其实很快就上手了，而且都做得非常棒。”