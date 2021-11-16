被指破坏环境危及安全 徒步者轮流攀爬老树惹议

杜佛森林的参天大树引人注目，有一群徒步者不单单观赏，还轮流攀爬老树，被指破坏大树且影响其稳固，还危及自身的安全。

位于乌鲁班丹区的杜佛森林自然生态丰富，常吸引本地徒步者探索，然而网络近期流传有人在杜佛森林爬树的画面，引起公众的非议。

女网友Puji Soekarno在11月14日，于本地徒步爱好者面簿群组贴文，指她到杜佛森林探索时，目睹一大群人排队轮流爬一棵貌似榕树的大树。

照片显示，这棵参天大树的外观特别，粗大的树干由交织的树根缠绕着，仿佛形成垫脚的“阶梯”，徒步者踏着树根一步步往上攀爬。

一名背对着镜头的红衣男子已爬到大树中间，离地面约有四五米高。他身上看似毫无安全设备，只用手紧握树根支撑自己。

至少七名公众在树下目不转睛看着这名男子，甚至有人掏出手机，忙着为爬树的男子拍照，这棵大树俨然已成为徒步者的“打卡景点”。

这些人有的拿着徒步用具，相信都是轮流排队爬树的徒步者。据目测，多数徒步者的年龄相信属于中年以上。

贴文在群组传开后，近150条留言纷纷谴责他们的行为。网友Edwin Ng指出，不干涉环境应该是保护和欣赏大自然最好的方式。

网友CM Samuel也指徒步者正在破坏大树，同时危及自身安全。“这把年纪的人若从树上跌下，伤势恐怕将不轻。”

完整报道，请翻阅2021年11月16日的《联合晚报》。