酒骑撞倒阿叔飙脏话怒打人 送餐员监9周罚款

六罐啤酒下肚后“酒骑”电动脚踏车，送餐员穿梭组屋区走道间，撞伤人后没道歉，反而出口飙脏话。听闻对方指他危险骑行时勃然大怒，甚至动手殴打人。

脾气火爆的送餐员是35岁的田伟杰（译音），他认下鲁莽行为导致他人受伤、鲁莽行为导致他人重伤、蓄意伤人以及抵触活跃通勤法令（Active Mobility Act）的罪行，今早（11月16日）被判坐牢九周及罚款1500元。

早在2019年7月7日，被告就因鲁莽地骑行电动踏板车，撞伤77岁老翁而在去年4月7日被捕。他同天获得保释，电板车过后被没收，没想到却在保释期间，又再骑电动脚踏车撞伤人而犯法，这次更是变本加厉，喝酒骑车闯祸，撞伤人后还打人。

被告第二次闯祸是在今年3月7日，住在勿洛北1街的他，约了朋友在下午1时30分左右到勿洛北2道第515座组屋的咖啡店喝酒。六罐啤酒下肚后，他于晚上7时许离开咖啡店，骑着电动脚踏车回家。

被告来到勿洛北3街第534座组屋，骑向第531座组屋时，在走道撞到一对夫妇，导致60岁的阿叔受伤。

被告撞人后还恶人先告状，朝阿叔狂飙脏话，阿叔闻到他满身酒味，反指被告不该不顾他人安全，在走道上危险骑行电动脚踏车。被告听了怒火中烧，一把将阿叔推倒在地，朝他挥拳。

阿叔当时也不甘示弱地进行反击。

就在这时，路过的公众赶紧上前制止，被告过后头也不回，骑着电动脚踏车逃离现场。

阿叔当晚报警。

完整报道，请翻阅2021年11月16日的《联合晚报》。