PUB前助理工程师 受贿4.5万再索50万

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来自 / 联合晚报

文 /
郭培贤

发布 / 2021年11月16日 2:47 PM

被告被判入狱9个月及10周，并且必须缴付等同受贿金额的罚金，一共4万5169元。（档案照）
被告被判入狱9个月及10周，并且必须缴付等同受贿金额的罚金，一共4万5169元。（档案照）

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公用事业局前助理工程师收贿近5万元后，企图向另一家公司收贿50万元，今早（11月16日）认罪求情时称儿子患心脏病需要钱支付医药费。

但是，主控官指出，被告的儿子在2018年3月才出生，被告却早在2017年就已经开始收贿。

被告贾马卢丁（Jamaludin Bin Mohamed，58岁）今早承认三项防止贪污法令和做假账的罪名，另外两项罪名交由法官加以考虑后，被判入狱9个月及10周，并且必须缴付等同受贿金额的罚金，一共4万5169元。如果被告无法缴清罚金，必须另外坐牢三个月顶替。

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