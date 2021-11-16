PUB前助理工程师 受贿4.5万再索50万 订户 来自 / 联合晚报 文 / 郭培贤 发布 / 2021年11月16日 2:47 PM 被告被判入狱9个月及10周，并且必须缴付等同受贿金额的罚金，一共4万5169元。（档案照） 字体大小: 小 中 大 公用事业局前助理工程师收贿近5万元后，企图向另一家公司收贿50万元，今早（11月16日）认罪求情时称儿子患心脏病需要钱支付医药费。但是，主控官指出，被告的儿子在2018年3月才出生，被告却早在2017年就已经开始收贿。被告贾马卢丁（Jamaludin Bin Mohamed，58岁）今早承认三项防止贪污法令和做假账的罪名，另外两项罪名交由法官加以考虑后，被判入狱9个月及10周，并且必须缴付等同受贿金额的罚金，一共4万5169元。如果被告无法缴清罚金，必须另外坐牢三个月顶替。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 贿赂 法庭 公用事业局 阿叔阿嫂逢赛马日群聚 楼下赌马楼上变“避风港” 新加坡与印度印尼开通旅游走廊有风险吗？