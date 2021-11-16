新加坡与印度印尼开通旅游走廊有风险吗？

政府抗疫跨部门工作小组11月15日宣布，新加坡将于11月29日，与印度尼西亚及印度开通疫苗接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL），消息引起一些人的关注。

有人担心，印尼和印度今年都经历过大规模的疫情，当地疫苗接种率仍相对较低，此时将两国纳入VTL计划是否合宜？为此，zaobao.sg采访专家并整理相关资讯，从设立VTL原因、两国疫情等方面，解答民众疑虑。

政府为何要同印度和印尼设立VTL？

印度和印尼是樟宜机场的首五大市场，两国的入境人数分别占机场2019年入境总乘客量的10％和7％。

交通部长易华仁表示，印度自11月12日起接受我国所提供的疫苗接种证明书。所有到访印度的新加坡旅客只需完成疫苗接种就无须进行额外的冠病检测或居家隔离。因此，建立在此基础上，我国决定从11月29日起将其纳入疫苗接种者旅游走廊。

另外，我国与印尼有着紧密的经济与人文联系，新加坡在印尼的各大领域如能源、制造和物流等，都是最大的外资来源国，我国因此一直与印尼保持合作，恢复双边连通。

印度和印尼当前疫情如何？

最新数据显示，印度和印尼的疫情目前趋于缓和，两国确诊人数较上周都有所下降。其中，印尼的七天平均确诊数比新加坡还低。

印度今年4月经历第二波疫情，每日新增确诊病例在最严重时期，一度高达约40万起，创下冠病疫情暴发以来，印度国内和全球单日确诊病例最高纪录。

经过半年的苦战，印度疫情逐渐受控，七天平均新增病例维持在每天1万多起。迄今，印度累计确诊病例已超过3400万起，其中逾46万人死亡。

至于印尼，当地则是在今年7月经历疫情反扑，确诊数显著飙升，7月中旬一度达5万例的高峰。截至11月15日，印尼累计确诊425万起，其中14万人死亡，目前七天平均确诊数近400例。

印度印尼疫苗接种率低 开通VTL会否增加我国风险？

比起全国接种率达85%的新加坡，印度和印尼的疫苗施打情况相对低迷，接种率均约三成。但在专家看来，由于VTL仅限完成接种者使用，当地接种率是高是低，影响不大。

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院院长张毅颖教授在回答zaobao.sg询问时说，新加坡与两国经济往来甚密，尤其我国有大量外籍人士和客工都来自印度和印尼，开通VTL将能更好地促进人员流动，“只要旅客完成接种疫苗，就能降低引进输入型病例和社区传播的风险”。

尽管接种率低，张毅颖提到，印度和印尼都经历过大规模疫情，因感染病毒而自然免疫的人口相对庞大，可达到一定程度的群体免疫效应。以印度为例，莫迪政府今年6月和7月对全国2万9000人进行检测显示，全国有三分之二人口已对冠病有抗体。另据印度媒体报道，首都新德里地区今年10月对市民进行血清抗体检测，发现90%以上受检者的检测结果为阳性。

张毅颖说，很难评估两国目前的群体免疫水平，但他认为在人口较密集的城市里，可能有超过70%的人口已接触过病毒。

印尼未同意对新加坡旅客开放 接种国人到印度免隔离

根据新加坡交通部，我国是单方面向印尼开通VTL。初期，每天会有两趟往返雅加达的VTL航班，之后会增加至四趟。根据印尼现行防疫规定，我国旅客入境印尼后仍须隔离。

易华仁指出，印尼目前只允许19个国家的旅客无须隔离，他期待印尼能尽快对我国旅客开放。

印尼外交部长雷特诺今天（11月16日）前来新加坡进行访问，并与我国外长维文医生会晤，讨论两国双向开通VTL一事。维文会后在面簿发文说，两国同意就“扩大VTL继续讨论”。

除了新加坡，还有20多个国家，包括德国、奥地利、斯里兰卡等向印尼旅客开放国门。

至于印度，虽然VTL两周后才开通，但完成接种的新加坡旅客已可免隔离入境。目前，只有印度政府批准的撤侨航班获准往返新印两地。两国正在探讨恢复一般航班，预计VTL从11月29日启动后，真奈、孟买和德里每日各有两趟VTL航班。新加坡民航局日后将公布更多详情。

目前共有10国向印度旅客开放国门，其中包括美国、英国、加拿大、泰国、巴勒斯坦等。