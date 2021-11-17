职总会员人数破百万 涵盖更多自由业者中小企员工及外劳 订户 来自 / 联合早报 文 / 王康威 发布 / 2021年11月17日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 全国职工总会今年成立60周年，会员人数突破百万，截至6月有超过107万5958名会员，下一个目标是在2030年达到150万名会员。职总将在今天举行普通代表大会，根据昨天发布的职总秘书长报告，职总的会员人数同2019年的96万2737名会员相比，增加约11％。报告指出，会员人数的增加主要来自三方面，包括自由职业者、中小企业员工，以及外籍劳工。疫情期间，全国私人出租车司机协会（NPHVA）会员人数增近四成，此外，近371家中小企业的1万4000名员工加入职总，外籍劳工中心和家庭佣工中心共招募8万4345名会员。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 职总 黄志明 全国职工总会 外籍劳工 中小型企业 就业保障 私人出租车和德士司机执照 培训内容明年3月更新 数码