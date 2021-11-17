李总理：社会和医疗保健花费继续增加 政府面对更大压力以储备金资助开支

李显龙总理说，每一代新加坡人都会问自己，是否该保持和前一辈同样的态度？即作为新加坡的传承人，有责任确保国家的生存和成功，为后代的幸福着想，把储备金当做是救急金，谨慎和可持续地动用储备金应对眼下的需求，并且继续增长储备金，来传承给子子孙孙。

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。