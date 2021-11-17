李总理：社会和医疗保健花费继续增加 政府面对更大压力以储备金资助开支

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来自 / 联合早报

文 /
胡渊文

发布 / 2021年11月17日 5:00 AM

我国总理、GIC主席李显龙（中）为GIC的40周年纪念书《宏愿：新加坡外汇储备与主权基金的故事》签名后合影，左一和左二分别是GIC首席投资官钟哲雄、国务资政兼社会政策统筹部长、金管局主席、GIC副主席尚达曼，右三和右一分别是GIC首席执行官林昭杰和GIC营运总监郑林福。（陈斌勤摄）
我国总理、GIC主席李显龙（中）为GIC的40周年纪念书《宏愿：新加坡外汇储备与主权基金的故事》签名后合影，左一和左二分别是GIC首席投资官钟哲雄、国务资政兼社会政策统筹部长、金管局主席、GIC副主席尚达曼，右三和右一分别是GIC首席执行官林昭杰和GIC营运总监郑林福。（陈斌勤摄）

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李显龙总理说，每一代新加坡人都会问自己，是否该保持和前一辈同样的态度？即作为新加坡的传承人，有责任确保国家的生存和成功，为后代的幸福着想，把储备金当做是救急金，谨慎和可持续地动用储备金应对眼下的需求，并且继续增长储备金，来传承给子子孙孙。

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