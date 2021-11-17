李总理：社会和医疗保健花费继续增加 政府面对更大压力以储备金资助开支 订户 来自 / 联合早报 文 / 胡渊文 发布 / 2021年11月17日 5:00 AM 我国总理、GIC主席李显龙（中）为GIC的40周年纪念书《宏愿：新加坡外汇储备与主权基金的故事》签名后合影，左一和左二分别是GIC首席投资官钟哲雄、国务资政兼社会政策统筹部长、金管局主席、GIC副主席尚达曼，右三和右一分别是GIC首席执行官林昭杰和GIC营运总监郑林福。（陈斌勤摄） 字体大小: 小 中 大 李显龙总理说，每一代新加坡人都会问自己，是否该保持和前一辈同样的态度？即作为新加坡的传承人，有责任确保国家的生存和成功，为后代的幸福着想，把储备金当做是救急金，谨慎和可持续地动用储备金应对眼下的需求，并且继续增长储备金，来传承给子子孙孙。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 GIC 中美关系 李显龙 储备金 新加坡政府投资公司 私人出租车和德士司机执照 培训内容明年3月更新 数码