长期探访附加准证持有者 若是职总会员报读课程可获补贴

长期探访附加准证持有者自上个月起，可报读持续教育与培训课程；若他们是全国职工总会会员，将获得额外的职总培训补贴。

新加坡零售商协会昨天举办“卓越服务奖”颁奖典礼，与会嘉宾外交部兼交通部高级政务部长徐芳达宣布这个消息，他也是职总副秘书长。

他在致辞时说，长期探访附加准证持有者往往是本地人的配偶，并在社区里生活。因此，在本地求职的长期探访附加准证持有者会获得人力部许可，雇主也无须支付外劳税或将他们计入客工配额。自10月1日起，他们可报读持续教育与培训课程，就业与职能培训中心也将为他们提供工作配对和受聘服务。