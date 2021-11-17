长期探访附加准证持有者 若是职总会员报读课程可获补贴 订户 来自 / 联合早报 文 / 孙靖斐 发布 / 2021年11月17日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 长期探访附加准证持有者自上个月起，可报读持续教育与培训课程；若他们是全国职工总会会员，将获得额外的职总培训补贴。新加坡零售商协会昨天举办“卓越服务奖”颁奖典礼，与会嘉宾外交部兼交通部高级政务部长徐芳达宣布这个消息，他也是职总副秘书长。他在致辞时说，长期探访附加准证持有者往往是本地人的配偶，并在社区里生活。因此，在本地求职的长期探访附加准证持有者会获得人力部许可，雇主也无须支付外劳税或将他们计入客工配额。自10月1日起，他们可报读持续教育与培训课程，就业与职能培训中心也将为他们提供工作配对和受聘服务。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 渐进式薪金模式 零售业 职总 培训课程 新加坡零售商协会 私人出租车和德士司机执照 培训内容明年3月更新 数码