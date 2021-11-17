11年前智擒匪 英勇叔冠病亡

11年前开德士时不巧碰到抢匪，阿叔临危不乱，机警将抢匪关在德士内，与几名公众协助警方捉到抢匪。当年勇敢捉匪的阿叔几天前不敌冠病，因并发症过世。

数年前患癌 未接种疫苗

这名阿叔是60岁的沈荣辉，他的独生子沈俞良（28岁，二手车商）受访时说，父亲两三年前患癌，化疗后痊愈，但却因此没接种疫苗，万万没想到他上个月染疫，住院三周后死于并发症。

11年前，临危不乱、机智过人的沈荣辉曾因协助警方逮捕一名抢匪而上报。

事缘2010年2月19日早上10时左右，沈荣辉开德士在大巴窑8巷载到一名30岁上下的男乘客，对方坐进德士前座，并在德士行驶不久后突然吆喝他：“把车钥匙给我！”

沈荣辉被吓到，但他临危不乱，机智地跳下车，后来借助几名公众的力量将抢匪困在车内，警方之后到场逮捕抢匪。

沈俞良周一（15日）在灵堂受访时说，父亲10月17日在家里跌倒，家人担心他骨折，将他送院，没想到医生检查后发现他染冠病。沈俞良说：“爸爸在医院住了10天左右后，病情迅速恶化。”

沈俞良受访时说，父亲并未接种疫苗，他这么决定是有苦衷的。“爸爸三年前患上大肠癌，化疗后已经痊愈，他担心身体不能负荷，所以才没去接种疫苗。”

沈荣辉的遗体停柩三天后，已经在昨天（16日）出殡。

完整报道，请翻阅2021年11月17日的《联合晚报》。