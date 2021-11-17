一天接逾30通渡轮询问电话 业者盼开通新印海路VTL

我国单方面开通和印尼的航空VTL后，昨天（16日）就有渡轮业者收到30多通来自新印两地的电话，询问何时才会开通海路VTL，受访业者纷纷希望能不久后落实。

我国前天宣布，将在本月29日与印度尼西亚开通疫苗接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL），但由于印尼并未对我国的一般旅游全面开放，因此11月29日启动的印尼VTL是单向的。

尽管初期只有单向的航空VTL，但和印尼开通此计划引起许多关注，毕竟两地有不少人民有着紧密的联系，有的是亲情上的，有的则是商业往来的。如今两国的海路VTL是否会开通引关注。

Sindo Ferry的营业经理刘泽耀受访时透露，昨天就不停接到新加坡和印尼民众的电话，超过30多通，都是在询问海路VTL下来是否有眉目。

“峇淡岛到新加坡本岛的渡轮，再加上通关的时间也不过一个小时多一点，其实非常靠近，所以大家都很关心几时可恢复到能更自由往来的状态。”

刘泽耀说，公司也很期待能恢复，毕竟是公司的主业，但即使实施也抱着保守的心态，认为一天可以允许六班到十班就已经很满足了。

BatamFast的负责人蔡春龙告诉《新明日报》，许多国人在峇淡岛和新加坡都有亲人，也有很多印尼人会乘坐渡轮来新看病，国人疫情前也很爱到峇淡岛和民丹岛度假。虽然开通了雅加达的航空VTL，但对住在峇淡岛的人来说并不实际，若要通过雅加达的VTL到新加坡，行程可能花上半天到一天都有可能，跟渡轮的一小时相比天差地远。

“而且不只是麻烦，搭飞机的费用也蛮高的。开通海路的VTL其实更多是为了人民的方便。”

Batamfast疫情前每周可开300趟，如今一周趟数两只手数得完，蔡春龙表示VTL能恢复多少都是喜讯。

完整报道，请翻阅2021年11月17日的《新明日报》。