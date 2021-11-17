疑阿窿“送”烧猪恶搞 烧腊老板受累报警

不挂猪头，反送烧猪！疑阿窿恶搞，订一整头烧猪送上门，烧腊公司老板苦等4小时无人应门，无奈报警求助。

这起恶作剧发生于昨天（11月16日）傍晚6时45分许，地点是淡滨尼81街第827A座组屋的一间单位。

明旺烧腊私人有限公司老板胡世明（58岁）告诉《新明日报》记者，他前天傍晚5时左右，接到一名李姓男子的订单，要他隔天送一只价值188元的“发财小金猪”到上述单位。

“我一开始要求对方通过Paynow先付款，但他不愿意，还直言若没还钱，叫我大可直接报警。”

由于行情欠佳，生意难做，胡世明无奈之下同意男子使用货到付款的方式。怎料，他昨天抵达单位后，却一直没人应门。

他于是拨电给男子，但对方却不接听，结果在单位外苦等了四个小时，依然没人应门。

《新明日报》记者到场询问居民后，才得知该单位住着一对马来夫妇和一名女佣，而胡世明此时才惊觉或遭人恶整，连忙报警求助。

不愿透露姓名的女邻居受访说，单位屋主约70来岁，妻子刚过世不久，如今就只和女佣同住。

《新明日报》记者昨晚和今早多次拨电给上述的李姓男子，但无人接听。不过根据他的Whatsapp账号，该联络号码是商业版的WhatsApp Business联络。账号页面显示，该公司主要提供“金融服务”。

警方受询时证实，接获一起蓄意骚扰案件的通报，案件还在调查中。

完整报道，请翻阅2021年11月17日的《新明日报》。