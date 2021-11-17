伪造16张身份证每张赚2000元 摄影师监三年

伪造一张身份证收取2000元的酬劳，33岁摄影师前后制造了16张能以假乱真的身份证，并提供给一对诈骗情侣档，让他们能够滥用别人的名义向财务公司贷款数十万元，摄影师昨天（11月16日）被判坐牢三年。

黄建文（译音，33岁）面对16项协助他人伪造官方文件的罪名。他昨天承认其中三项罪名，余项交由法官加以考虑后被判刑。

《联合晚报》日前报道，会计师符玮丽（48岁）和小她24岁的男友许存杰（24岁），以及许存杰的母亲合伙，伪造陌生人的身份证并用他们的名义借钱，骗得四家财务公司23万元，再企图骗银行另外110万元。

庭上揭露，三人所使用的伪造身份证，都是由被告黄建文制造的。

黄建文是在2017年认识了许存杰。许存杰当时自称是一名魔术师，艺名“Flash”。

许存杰是在2019年4月找上了黄建文，要他帮忙伪造身份证的影像。被告答应以每张30元的酬劳帮忙。

许存杰在2019年7月开始与其他同谋筹划骗案，因此要黄建文改为帮他伪造实体身份证。

被告声称，他当时并不知道要怎样伪造实体的身份证，因此最初拒绝了许存杰。但是，在许存杰死缠烂打之下，被告开始做了研究，说他至少需要购买器材及材料。

许存杰承诺每张身份证2000元的酬劳，并且交给了被告500元的材料费，被告才答应干案。

被告将第一批“成品”交给许存杰及符玮丽看后，符玮丽嫌身份证不够真实。

被告因此从网上购买了更多材料，在身份证上打印出防伪标记，让伪造身份证看起来更逼真。

完整报道，请翻阅2021年11月17日的《联合晚报》。