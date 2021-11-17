83岁翁帮人修脚车 自食其力赚洗肾钱

老伴生病坐轮椅，83岁老汉不想加重孩子的负担，每天在组屋楼下帮人修理脚踏车，坚持自食其力，要靠双手赚取洗肾钱。

这名83岁老汉是陈鸿源，他在巴西立一带的组屋楼下帮人修理脚踏车已有20多年，很多街坊邻居都会支持他。

陈鸿源受访时说，他有四名儿女，年纪都不小了，女儿都已成家，只有驾德士的儿子还和他太太一同住在组屋楼上。“我两年前到医院做体检，医生说我的肾不好，需要洗肾，本来以为洗两个月情况就会好转，谁知道一洗就是两年。”