83岁翁帮人修脚车 自食其力赚洗肾钱 订户 来自 / 联合晚报 文 / 姚可嘉 摄影 / 白艳琳 发布 / 2021年11月17日 3:13 PM 左图：83岁翁陈鸿源在组屋楼下帮人修理脚踏车，坚持自食其力赚取洗肾费用。右图：陈鸿源手臂上因洗肾留下了肿块，力气也大不如前，但他坚持继续营业，表示自己乐在其中。（白艳琳摄） 字体大小: 小 中 大 老伴生病坐轮椅，83岁老汉不想加重孩子的负担，每天在组屋楼下帮人修理脚踏车，坚持自食其力，要靠双手赚取洗肾钱。这名83岁老汉是陈鸿源，他在巴西立一带的组屋楼下帮人修理脚踏车已有20多年，很多街坊邻居都会支持他。陈鸿源受访时说，他有四名儿女，年纪都不小了，女儿都已成家，只有驾德士的儿子还和他太太一同住在组屋楼上。“我两年前到医院做体检，医生说我的肾不好，需要洗肾，本来以为洗两个月情况就会好转，谁知道一洗就是两年。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 脚踏车 修理 疑阿窿“送”烧猪恶搞 烧腊老板受累报警 伪造16张身份证每张赚2000元 摄影师监三年