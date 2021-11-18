李总理：让两年轻部长领导抗疫不是要分胜负是要建立团队

让两名被视为可能是总理接班人的第四代部长共同领导抗疫跨部门工作小组，并不是要找机会把任何人淘汰出局，因为现在重要的是建立一个能带领新加坡的团队，而非选出赢家。

李显龙总理昨晚在彭博创新经济论坛（Bloomberg New Economy Forum）的晚宴上，接受彭博社总编辑米思伟（John Micklethwait）访问。

米思伟以《鱿鱼游戏》为比喻，问李总理是不是要通过两位年轻部长领导抗疫跨部门工作小组的表现来淘汰他们。《鱿鱼游戏》是一部近期爆红的韩剧，剧中参加鱿鱼游戏的参赛者都必须争个你死我活。目前共同领导工作小组的两位第四代部长是卫生部长王乙康和财政部长黄循财，两人都被视为是未来总理的可能人选。

李显龙总理笑着接过这个问题。他说：“我的方式不是要淘汰任何人，因为我没有后备人选。我不是在找赢家，而是要组建一个团队。团队成员须拥有不同才能，由很多不一样的人一起挑起重担，在我这一代领导人之后继续带领新加坡进入下个世代。”

李总理认为，团队中的每名成员都有所贡献，让他们站到前线不是为了“选美”，而是因为觉得他们能为国家做出贡献，完成非常重要的任务。

他反问：“如果我不把可用的人选入抗疫团队，那我要拿他们做什么？”

至于新加坡对抗冠病的策略，李总理认为应该按部就班。

他解释，现在采取的方式是放宽一些限制，待情况稳定后再多放宽一点，这样才可避免突然来个急转弯，让人无所适从。若现在宣布“自由日”已降临，三周后又因病例增加而收紧措施，人们会感到混淆、不满和失望，而且可能在人命方面付出代价。

他说，新加坡最初采取的是清零政策，现在则选择接受一些病例存在，但同时确保高危群体的安全。

谈到近期议论纷纷的财富税时，李总理坦言，财富税落实起来并不容易，因为财富无形，在一处收紧措施时，可以以其他形式在其他地方出现，包括加密货币或非同质化代币（简称NFT）。

李总理说，政府将进一步研究这个课题，我国也必须制定人民接受并视为公平的累进（progressive）税制。

“管理起来并不容易，但这是政府要关注的课题。因为我们要让每一代人有尽可能平等的起跑点。”

冠病疫情已持续近两年，许多人也都习惯了远程办公，这样的模式是否会在后冠病时代持续下去，李总理认为，远程办公未来虽然会更为普遍，但他觉得人们难以在素未谋面的情况下建立一个组织。

他说，只有面对面、感受对方的存在，大家才能了解彼此是怎么样的人，才能建立团队精神和团队合作。因此他觉得完全靠远程办公理论上虽然可行，但是实际上这不太像是个工作团队。

米思伟在访问结束前问李总理是否想过他10年后会在做什么，李总理笑答：“希望我到时已不再做目前这份工作。”