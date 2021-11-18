梧槽960个“黄金”预购组屋单位推出 屋主转售时须归还转售价或估价6%

这个坐落在惹兰勿刹地铁站旁的River Peaks I和River Peaks II项目有六座47层楼组屋，共280个三房式单位和680个四房式单位。这个项目预留给已婚子女优先计划的单位将减少，是其他项目的三分之二，20%的单位将保留给计划下的首次购屋者，2%给第二次购屋者。

位于梧槽的首个黄金地段预购组屋正式推出，四房式单位不含津贴的售价从58万2000元起。屋主往后转售时，须将转售价或估价的6%归还建屋发展局，视何者为高。

根据建屋局昨天发布的文告，今年最后一轮组屋销售活动共推出九个预购组屋项目，包括首个在黄金地段组屋模式（Prime Location Public Housing model，简称PLH）下推出的梧槽预购组屋项目。

这个坐落在惹兰勿刹地铁站旁的River Peaks I和River Peaks II项目有六座47层楼组屋，共有280个三房式单位和680个四房式单位。三房式单位不含津贴的售价介于40万9000元至47万4000元之间，四房式单位售价则介于58万2000元至68万8000元。其中一座组屋将融入40个二房式租赁单位。

由于PLH预购组屋售价已涵盖政府所提供的额外津贴，让更多买家能负担得起这类组屋，政府将在屋主转售组屋时收回津贴。

梧槽黄金地段预购组屋项目的津贴回收率为6%，屋主之后无论在什么时候脱售组屋，都须将转售价或估价的6%归还给建屋局，视何者为高。

同时，梧槽黄金地段预购组屋项目预留给已婚子女优先计划的单位将减少，是其他项目的三分之二。这个项目20%的单位将保留给计划下的首次购屋者，2%给第二次购屋者。

三房式与四房式单位 截至昨天申购率为0.1和0.4

截至昨天下午5时，梧槽黄金地段预购组屋三房式与四房式单位的申购率分别为0.1和0.4。

这个项目的等候时间长达71个月，预计2028年第二季竣工。建屋局指出，梧槽黄金地段预购组屋离惹兰勿刹地铁站近，工地需要额外准备工作，也须遵守当局更严格规定；再加上楼层比大多预购组屋项目高，所以完工时间较长。

国家发展部长李智陞昨天在面簿发文指出，PLH旨在确保新加坡人负担得起位于黄金地段和市中心的组屋。当局通过一系列政策如津贴回收、更严格的转售条件、10年最低居住年限、禁止出租整间单位以及减少优先计划配额，来达到这个目的。

李智陞说，虽然冠病疫情持续给建筑领域带来艰巨的挑战，建屋局会继续与承包商和其他政府机构合作，满足新加坡人的住屋需求。

建屋局在本轮销售活动共推出4501个预购组屋单位及1798个剩余组屋单位。

建屋局明年2月将在芽笼、加冷黄埔、登加和义顺推出约3900个预购组屋单位，5月则会在红山、裕廊西、女皇镇、淡滨尼、大巴窑和义顺推出5200至5700个组屋单位，具体数量有待敲定。