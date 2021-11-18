李显龙总理昨晚出席“彭博创新经济论坛”的晚宴，在接受彭博社总编辑米思伟采访时，就中美两国在本区域扮演的角色提出看法。

中国要加入跨太平洋伙伴全面进展协定，须获得所有协定成员国的一致同意，而成员国在经济之外，也将考虑政治因素。美国方面，它虽然暂时不会加入协定，但可从数码、绿色、人力资源方面的合作入手，实质地参与本区域事务。

李显龙总理昨晚出席“彭博创新经济论坛”的晚宴，在接受彭博社总编辑米思伟（John Micklethwait）采访时，就中美两国在本区域扮演的角色提出看法。

他说，美国过去七八十年能在亚太地区保持存在，而不被视为“丑陋的美国人”，足以说明一切。它在本区域有着投资、贸易和盟友等，李总理因此希望美国在处理它在世界各地的众多事务时，有时间与相对低调的一个区域，建立珍贵且有利的关系。

美国2017年退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP），此协定后来由跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP）取代。

中国如今申请加入CPTPP，李总理说，这个决定必须由所有成员国一致通过，而他们考虑的除了经济，还有政治、战略和安全因素，以及任何双边课题和顾虑。

米思伟原以为李总理指的是南中国海问题升温，但李总理指出南中国海问题不是贸易问题。他说，亚太经济合作组织（APEC）经济体或CPTPP国家与中国之间也存在贸易问题。

“我希望他们能解决问题。我认为长远而言，贸易多比贸易少来得好。我依然相信这点，虽然这不那么时髦了。我希望这些事情能够以加强亚太地区的稳定和一体化的方式来解决。”

他也强调，即使中国加入CPTPP，美国仍可在本区域发挥作用。

“你仍需要以实质性议程参与本区域，如果不能加入CPTPP，我们可以谈数码合作、绿色合作、人力资源合作。虽然缺了一块，但至少不会在互动中缺席。”

中美近日达成强化气候行动联合宣言，美国总统拜登和中国国家主席习近平也在前天通过视讯举行了拜登上台以来的首个中美首脑峰会。

米思伟问李总理是否视之为中美之间的休战（truce）。对此，李总理说，这是个必要的开始，但强调两国的分歧多且深，并不局限于个别课题，而是涉及到基本思维方式，而这些问题不会通过一场会议或一份协议就化解。

台湾紧张形势或导致误判

“但美国和中国能在联合国气候变化大会达成一些谅解是好事。两位领导人能够举行这次虚拟会议并坦诚交谈，也至关重要。”

随着中美两国近期在台湾周边加强活动，李总理强调台湾紧张局势可能导致中美之间的误判，并呼吁各方稍微冷静。

他说，尽管战争不会在一夜之间暴发，但形势也并非静止不变。美国显著增加了与台湾的外交乃至军事接触的能见度、级别和强度。中国也一直在测试台湾的防空设施，几乎每天都有飞机进入台湾的防空识别区。

台湾方面，民进党政府否定“九二共识”和采取其他做法，如在护照上以英文注明“台湾护照”。

李总理说：“所有这些举动都会引起怀疑、紧张和焦虑，并使事故或误判更有可能发生。”