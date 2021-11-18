基辛格：中美关系走向取决于双方选择道路

中美领导人举行的视频峰会是两国避免冲突的“良好开端”，两国关系下来的走向取决于双方选择的道路，但共存是必须的。

美国前国务卿基辛格昨天通过越洋视讯出席彭博创新经济论坛，接受彭博社总编辑米思伟提问时形容，中美关系“走过了隘口，来到了悬崖，从这里可以眺望到两个不同方向”。

“接下来就取决于双方选择哪个方向了。”