中美关系

基辛格：中美关系走向取决于双方选择道路

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来自 / 联合早报

文 /
蓝云舟

发布 / 2021年11月18日 5:00 AM

美国前国务卿基辛格（台上小屏幕）在彭博创新经济论坛上接受彭博社总编辑米思伟（台上独坐者）提问，并指中美双方必须试图将分歧保持在一定程度以内，让共存不仅变得可能，也成为必要。（彭博社）
美国前国务卿基辛格（台上小屏幕）在彭博创新经济论坛上接受彭博社总编辑米思伟（台上独坐者）提问，并指中美双方必须试图将分歧保持在一定程度以内，让共存不仅变得可能，也成为必要。（彭博社）

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中美领导人举行的视频峰会是两国避免冲突的“良好开端”，两国关系下来的走向取决于双方选择的道路，但共存是必须的。

美国前国务卿基辛格昨天通过越洋视讯出席彭博创新经济论坛，接受彭博社总编辑米思伟提问时形容，中美关系“走过了隘口，来到了悬崖，从这里可以眺望到两个不同方向”。

“接下来就取决于双方选择哪个方向了。”

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