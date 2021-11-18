中美关系 基辛格：中美关系走向取决于双方选择道路 订户 来自 / 联合早报 文 / 蓝云舟 发布 / 2021年11月18日 5:00 AM 美国前国务卿基辛格（台上小屏幕）在彭博创新经济论坛上接受彭博社总编辑米思伟（台上独坐者）提问，并指中美双方必须试图将分歧保持在一定程度以内，让共存不仅变得可能，也成为必要。（彭博社） 字体大小: 小 中 大 中美领导人举行的视频峰会是两国避免冲突的“良好开端”，两国关系下来的走向取决于双方选择的道路，但共存是必须的。美国前国务卿基辛格昨天通过越洋视讯出席彭博创新经济论坛，接受彭博社总编辑米思伟提问时形容，中美关系“走过了隘口，来到了悬崖，从这里可以眺望到两个不同方向”。“接下来就取决于双方选择哪个方向了。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 彭博创新经济论坛 基辛格 中美关系 82囚犯获颁青年成就奖 其中32人为慈善参加垂直马拉松 高庭撤销17死囚指尚穆根藐视法庭申请