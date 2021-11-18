王瑞杰：工运进入转型下阶段 劳资政应提升合作水平产生更大影响

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰向全国职总表示，工运应与雇主和政府携手，成为转型道路上的合作伙伴。工运也需让广泛的利益相关者了解和支持我国独特的劳资政三方合作模式。

劳工运动必须进一步演变，除了要更直接地和企业合作推动业务转型让雇员受益，为更多工友提供全面的服务，也要争取人们更广泛的支持，在转型中更新与工友的契约。