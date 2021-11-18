王瑞杰：工运进入转型下阶段 劳资政应提升合作水平产生更大影响 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈可扬 摄影 / 白艳琳 发布 / 2021年11月18日 5:00 AM 副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰（中）和人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生（右起）、职总秘书长黄志明、职总会长雷家英，以及新加坡全国雇主联合会主席叶进国，昨天一起为职总恒习新推出的学习体验平台举行启动仪式。（白艳琳摄） 字体大小: 小 中 大 副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰向全国职总表示，工运应与雇主和政府携手，成为转型道路上的合作伙伴。工运也需让广泛的利益相关者了解和支持我国独特的劳资政三方合作模式。劳工运动必须进一步演变，除了要更直接地和企业合作推动业务转型让雇员受益，为更多工友提供全面的服务，也要争取人们更广泛的支持，在转型中更新与工友的契约。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 王瑞杰 全国职工总会 劳工运动 伙伴 82囚犯获颁青年成就奖 其中32人为慈善参加垂直马拉松 高庭撤销17死囚指尚穆根藐视法庭申请