7万5000个培训课程 尽在一个手机应用

号称是“培训界网飞（Netflix）”的一站式线上学习手机应用，将提供超过7万5000个优质培训课程，帮助人们随时随地提升技能及接受重新培训。

该应用是职总恒习的学习体验平台（Learning eXperience Platform，简称LXP）。以主宾身份出席全国职工总会普通代表大会的副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰，昨天和劳资政三方代表一起为LXP主持启用仪式。