7万5000个培训课程 尽在一个手机应用 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈可扬 摄影 / 白艳琳 发布 / 2021年11月18日 5:00 AM 职总恒习新推出的学习体验平台号称是“培训界的Netflix”，为人们提供超过7万5000个培训课程。（白艳琳摄） 字体大小: 小 中 大 号称是“培训界网飞（Netflix）”的一站式线上学习手机应用，将提供超过7万5000个优质培训课程，帮助人们随时随地提升技能及接受重新培训。该应用是职总恒习的学习体验平台（Learning eXperience Platform，简称LXP）。以主宾身份出席全国职工总会普通代表大会的副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰，昨天和劳资政三方代表一起为LXP主持启用仪式。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 全国职工总会 王瑞杰 黄志明 应用 82囚犯获颁青年成就奖 其中32人为慈善参加垂直马拉松 高庭撤销17死囚指尚穆根藐视法庭申请