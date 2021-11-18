郭俊豪是新加坡管理大学校友，也是母校的活跃义工。他平时不常跑步，却连续两年参与新大SMOO挑战，与师生和校友完成线上长跑为新大生助学基金筹款。

去年冠病疫情暴发后，不少慈善筹款活动转为线上，过去10年来活跃于志愿服务的郭俊豪（46岁），也更积极通过跑线上长跑为慈善募款。

郭俊豪是一家跨国心理测验与人力资源方案公司董事，目前也是西南和东南社区发展理事会理事。

“这些年服务社区，让我更了解到弱势家庭面对的挑战。只要在能力范围内，我希望尽一己之力帮助他人。”

他是新加坡管理大学校友，也是母校的活跃义工。他平时不常跑步，却连续两年参与新大SMOO挑战，与师生和校友完成线上长跑为新大生助学基金筹款。

去年，郭俊豪是其中一名竞跑大使，20天里累计跑逾100公里。他在筹款网站Giving.sg设立个人筹款专页，发动亲友和生意伙伴捐款，个人就筹集4000元。他今年提高对自己的要求，21天里以竞走和跑步方式完成逾200公里，筹集了5500元。

慈善总监办公室上个月发布的2020年度报告显示，慈善机构去年获得的可扣税捐款总额比前年略减，但个人捐款者的可扣税善款增加，首次超越企业捐款者。

郭俊豪很欣慰能为慈善筹款献力。他的公司去年通过赠送线上学习坊配套，鼓励客户为政府设立的慈善基金和本地慈善团体捐助了4万元善款。

他也是非营利机构“开心足”（Project Happy Feet）的创会会员和义工。该机构举办“拖鞋竞走”，为学校贫困学生筹款。该机构仍在思考今年活动如何以创新的线上方式举行。

如今线上募款活动繁多，郭俊豪坦言，公众会否感到“捐助疲劳”值得关注。“无论有无疫情，只要目标明确，捐款方式不太复杂，新加坡人还是愿意慷慨解囊的……疫情当下，捐款者或也面对生活困境，筹款可能会比过往更具挑战，但整体上，我相信人们还是愿发挥正能量，帮助比自己更有需要的人。”