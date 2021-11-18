妻子照顾丈夫突然病倒 护士借手机让病患安心接受治疗

自2007年投入护理工作的蓝依玲是今年第15届陈振传护士奖的优异奖得主之一。她透露，多年来与病患互动，最大的领悟就是从他们身上学习如何在逆境中仍保持正面态度。

一对外国夫妇，丈夫突然住院治疗，妻子日夜守在病床边，自己也不幸病倒，得到急诊室求医。但妻子却担心与丈夫分开后两人会失去联系，不愿接受治疗。