妻子照顾丈夫突然病倒 护士借手机让病患安心接受治疗 订户 来自 / 联合早报 文 / 王嬿婷 摄影 / 邝启聪 发布 / 2021年11月18日 5:00 AM 曾是同班同学的盛港综合医院资深登记护士张丽娥（左）和国立大学医院高级助理护士蓝依玲昨天分别获得亚军和优异奖。（邝启聪摄） 字体大小: 小 中 大 自2007年投入护理工作的蓝依玲是今年第15届陈振传护士奖的优异奖得主之一。她透露，多年来与病患互动，最大的领悟就是从他们身上学习如何在逆境中仍保持正面态度。一对外国夫妇，丈夫突然住院治疗，妻子日夜守在病床边，自己也不幸病倒，得到急诊室求医。但妻子却担心与丈夫分开后两人会失去联系，不愿接受治疗。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 陈振传护士奖 樟宜综合医院 盛港综合医院 国立大学医院 82囚犯获颁青年成就奖 其中32人为慈善参加垂直马拉松 高庭撤销17死囚指尚穆根藐视法庭申请